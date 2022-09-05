Политолог Ананьева предсказала «накал отношений» с Россией при Лиз Трасс
Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ужесточит политику государства в отношении России, заявила НСН политолог Елена Ананьева.
Лиз Трасс, занимавшая пост главы МИД. возглавила правительство Британии и стала и лидером консервативной партии королевства. Изменения позиции Лондона в украинском вопросе при Лиз Трасс ожидать не приходится, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева.
«Политика Лондона не изменится, так как есть доктринальные документы. Напротив, учитывая риторику Трасс, можно предположить, что ситуация может лишь сильнее накалиться, во всяком случае, на первом этапе. Рассуждения о том, что было бы, если бы кресло премьер-министра занял Риши Сунак, относятся к области спекуляции, ведь предвыборная риторика политического деятеля со вступлением его в должность может измениться. Безусловно, предложения Риши Сунака были более взвешенными. Он предлагал сначала попытаться снизить уровень инфляции, а затем уже приступить к снижению налогов. Трасс выбрала другой путь, прибегнув к вполне классическому рецепту консерваторов. Сможет ли она добиться поставленных целей, большой вопрос», — отметила политолог.
Также Ананьева подчеркнула, что несмотря на значительный опыт работы Трасс в финансовой сфере, в сложившейся ситуации ей вряд ли удастся вывести страну из кризиса. Таким образом, шотландцы имеют все основания полагать, что приход к власти Трасс — катастрофа для Великобритании, прежде всего, из-за налоговых вопросов.
«Трасс работала в своё время в казначействе, поэтому с экономическими и финансовыми вопросами она знакома. Однако не забудем о том, что Британии грозит кризис и общая ситуация с ценами на энергоносители не улучшается, поэтому успех попыток Трасс изменить ситуацию к лучшему в отдельно взятой стране и оправдать ожидания соотечественников вызывает большие сомнения. Лиз Трасс уже пообещала снизить налоги и заморозить цены на электричество. Будем ждать её программу выступлений», — заключила Ананьева.
Ранее Лиз Трасс заявила, что Владимир Зеленский станет первым главой иностранного государства, кому она позвонит в случае своей победы на выборах премьер-министра страны.
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