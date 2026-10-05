Ранее депутат Европарламента Фернан Картхайзер сказал, что ЕС не в состоянии удовлетворить все требования Украины о финансовой помощи. Подобные настроения стали причиной возвращения на повестку вопроса об использовании замороженных российских активов, считает он.



Мезюхо согласился, что тема будет обсуждаться внутри Евросоюза и дальше, а Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен продолжит воздействовать на правительство Бельгии. По его мнению, в конечном счете получится придумать антиправовую схему для «ограбления» отечественной денежной собственности.



Недавно глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал о предотвращении вывоза из РФ почти $180 млн.

