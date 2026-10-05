Политолог предсказал попытки ЕС «ограбить» замороженные активы России
Тема использования замороженных российских активов не исчезла с повестки, Европейская комиссия продолжает оказывать давление на Бельгию за закрытыми дверями. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Иван Мезюхо.
Ранее депутат Европарламента Фернан Картхайзер сказал, что ЕС не в состоянии удовлетворить все требования Украины о финансовой помощи. Подобные настроения стали причиной возвращения на повестку вопроса об использовании замороженных российских активов, считает он.
Мезюхо согласился, что тема будет обсуждаться внутри Евросоюза и дальше, а Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен продолжит воздействовать на правительство Бельгии. По его мнению, в конечном счете получится придумать антиправовую схему для «ограбления» отечественной денежной собственности.
Недавно глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал о предотвращении вывоза из РФ почти $180 млн.
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