СМИ: британцы вышли на протест против Трасс

Британцы пришли на протест напротив резиденции премьер-министра, сообщает телеканал Sky News.

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Они выступают против избранной главой правительства Лиз Трасс на фоне роста цен на электроэнергию. Звучат лозунги: «Долой Трасс!» и «Счет растет, не будем платить!». Протестующие остановили движение транспорта на центральной улице Уайтхолл.

С 1 октября максимально допустимая сумма годового счета на электроэнергию для жителей Великобритании вырастит на 80%.

Напомним, избрание Лиз Трасс премьер-министром Великобритании полностью поддерживают 4% жителей страны. 50% опрошенных выбрали вариант «разочарованы».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Лиз ТрассВеликобритания
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