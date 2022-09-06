СМИ: британцы вышли на протест против Трасс
Британцы пришли на протест напротив резиденции премьер-министра, сообщает телеканал Sky News.
Они выступают против избранной главой правительства Лиз Трасс на фоне роста цен на электроэнергию. Звучат лозунги: «Долой Трасс!» и «Счет растет, не будем платить!». Протестующие остановили движение транспорта на центральной улице Уайтхолл.
С 1 октября максимально допустимая сумма годового счета на электроэнергию для жителей Великобритании вырастит на 80%.
Напомним, избрание Лиз Трасс премьер-министром Великобритании полностью поддерживают 4% жителей страны. 50% опрошенных выбрали вариант «разочарованы».
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