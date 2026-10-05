Боевики запрещенного в РФ «Азова» получили сроки от 19,5 до 20 лет колонии

Южный окружной военный суд приговорил двух военнослужащих запрещенного в России полка «Азов»* Сергея Кривошеева и Александра Куранова к срокам от 19,5 до 20 лет колонии. Об этом пишет RT.

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Граждане Украины в феврале 2022 года добровольно вступили в отдельный отряд спецназначения и прошли боевую подготовку для террористической деятельности. С февраля по май они участвовали в боевых действиях в ДНР.

Вина обоих подтвердили по совокупности доказательств, включая допросы свидетелей и их собственные признательные показания. Кривошееву назначили 19 лет 6 месяцев колонии строгого режима, Куранову — 20.

Ранее бойцы «Запад-Ахмат» рассказали об остатках групп ВСУ в волчанском котле.

*«Азов» является организацией, которую признали террористической и запрещенной на территории России.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ДНРУкраинаВСУ

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