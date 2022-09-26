«Не дразнить Путина»: Запад смягчает риторику после заявлений Москвы

В недавнем обращении к россиянам глава государства заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения.

«Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа — останавливать тех, кто рвется к мировому господству», — подчеркнул Путин.

ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ ПРИЗЫВАЮТ УВАЖАТЬ

Заявление российского президента активно обсуждают и читатели немецкой газеты Die Welt, а также реакцию Владимира Зеленского на слова Владимира Путина.

«Теперь Зеленский должен наконец договориться или действовать самостоятельно. Шоумен получил достаточно предупреждений, чтобы прекратить свои игры в интересах США и НАТО», — написал один из комментаторов.

«Путин не блефует с ядерными оружием, — говорит Зеленский". До вчерашнего дня он заявлял об обратном. Ну и кто тут комик?» — возмутился другой пользователь.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался за скорейшее завершение боевых действий на Украине. При этом он также обещает поддерживать Украину «столько, сколько будет нужно». По словам Шольца, Германия поставляет Украине все виды оружия и военной техники, имеющиеся в ее распоряжении, в том числе и новейшие, которые еще не поступили на вооружение Бундесвера.