«Не дразнить Путина»: Запад смягчает риторику после заявлений Москвы
Лидеры европейских стран продолжают заявлять о поддержке Киева, но все чаще призывают коллег к уважительному диалогу с Москвой. Население Европы дает понять, что не поддерживает жесткие заявления политиков в отношении России.
На Западе продолжают обсуждать слова Владимира Путина об угрозах для России, а политики и обычные граждане оценивают риски, с которыми может столкнуться Европа в случае отказа от диалога с Москвой.
21 сентября президент России Владимир Путин лидер выступил со специальным обращением к гражданам по ситуации в Донбассе, в ходе которого была объявлена частичная мобилизация в России. Также он заявил, что Россия будет задействовать все имеющиеся средства, если ее территориальной целостности будет грозить опасность.
БРИТАНИЯ ПРИЗЫВАЕТ НЕ ДРАЗНИТЬ
Так, читатели Daily Mail считают, что глава британского кабмина Лиз Трасс должна прекратить дразнить российского лидера Владимира Путина. Ранее премьер-министр Соединенного Королевства заявила, что западным странам не стоит обращать внимание на «угрозы» со стороны Кремля, а необходимо увеличить поддержку Киева.
«Путин думает, что она идиотка. Он прав», - цитирует одного из комментаторов РИА Новости.
«Я хочу, чтобы она перестала дразнить Путина!» - написал другой читатель.
В недавнем обращении к россиянам глава государства заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения.
«Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа — останавливать тех, кто рвется к мировому господству», — подчеркнул Путин.
ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ ПРИЗЫВАЮТ УВАЖАТЬ
Заявление российского президента активно обсуждают и читатели немецкой газеты Die Welt, а также реакцию Владимира Зеленского на слова Владимира Путина.
«Теперь Зеленский должен наконец договориться или действовать самостоятельно. Шоумен получил достаточно предупреждений, чтобы прекратить свои игры в интересах США и НАТО», — написал один из комментаторов.
«Путин не блефует с ядерными оружием, — говорит Зеленский". До вчерашнего дня он заявлял об обратном. Ну и кто тут комик?» — возмутился другой пользователь.
Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался за скорейшее завершение боевых действий на Украине. При этом он также обещает поддерживать Украину «столько, сколько будет нужно». По словам Шольца, Германия поставляет Украине все виды оружия и военной техники, имеющиеся в ее распоряжении, в том числе и новейшие, которые еще не поступили на вооружение Бундесвера.
При этом The New York Times сообщает, что канцлер вышел из себя после заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы про «страхи Берлина».
Кулеба написал в своем Twitter, что в Германия подает «разочаровывающие сигналы» о возможных поставках танков Leopard и БМП Marder. Он заявил, что нет «ни единого рационального аргумента» в пользу того, что это оружие нельзя поставлять.
«Лидерство не означает, что вы делаете то, о чем вас просят. Лидерство заключается в том, чтобы принимать правильные решения и быть очень сильным. И это то, что я делаю», — ответил Шольц.
На фоне последних заявлений российского лидера эксперты отмечают, что страны Евросоюза все больше затягивают отправку военной помощи Украине, так как не хотят полностью терять контакт с Москвой.
Так, Франция и Германия затягивают или вовсе не отправляют военную помощь Украине, пишет американское агентство Politico.
«Абсолютное нежелание Германии посылать тяжелые бронетанковые силы, такие как танки и боевые машины пехоты, вызвало критику со стороны украинских лидеров, которые обвиняют Берлин в отступлении. Франция умышленно сворачивает свою помощь в надежде сыграть роль нейтрального арбитра, когда стрельба прекратится. Макрон нанес непоправимый ущерб своим притязаниям на европейское лидерство, когда призвал Украину не унижать Путина. К сожалению, шансы на то, что любой из них изменит курс в сроки, необходимые для того, чтобы помочь Киеву достичь своих целей, невелики», — пишет издание.
В четверг французский лидер Эмманюэль Макрон вновь заявил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией, несмотря на поддержку Украины, и продолжает курс на поддержание диалога с Москвой.
«Да, сейчас Россия решила перейти к новому этапу эскалации, в частности за счет частичной мобилизации, а также за счет напоминания о том, что у нее есть соответствующие вооружения» - сказал он.
ТУРЦИЯ И УГАНДА ОБЕЩАЮТ «ПОМОГАТЬ»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Россия хочет как можно быстрее завершить конфликт на Украине. К такому выводу он пришел после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Узбекистане.
«У меня были расширенные встречи с Путиным в Узбекистане. Я понял, что они пытаются завершить это как можно скорее. Эта ситуация — большая проблема. Но здесь важно, чтобы и Украина проявляла одинаковое с Россией понимание и отныне необходимо быть обоюдно настроенными»,— сказал Эрдоган телеканалу PBS.
Турецкий лидер подчеркнул, что ведет переговоры как с Владимиром Путиным, так и с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его мнению, для достижения результата нужно говорить с двумя президентами, «а не выступать на стороне одного из них».
Ранее сын президента Уганды Мухузи Кайнеругаба, который занимает пост командующего сухопутными войсками африканской страны, выразил поддержку России в ее противостоянии с Западом.
На своей странице в социальной сети военнослужащий отметил, что российскому президенту Владимиру Путину даже не нужно говорить о возможном использовании ядерного вооружения, поскольку «его и так слышат».
«Нападение на Россию — это нападение на Африку», — написал Мухузи Кайнеругаба.
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