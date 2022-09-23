«Как не задохнуться в объятиях»: Китай планирует стать монопольным партнером России
Востоковед Кирилл Котков заявил, что Пекин может повлиять на решение конфликта на Украине, но заинтересован в разрыве всех отношений России с Западом.
Китаю выгоден разрыв России и Запада, но это таит в себе опасность, заявил востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Санкт-Петербурга Кирилл Котков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай не будет безучастным наблюдателем в конфликте на Украине и тем более не станет подливать масла в огонь, а продолжит играть свою роль. Котков объяснил, что Китай при желании может повлиять на разрешение конфликта, но нынешнее положение дел полностью устраивает Пекин.
«Разворот России на Восток означает критическую зависимость России от Китая. До этого основным торговым партнером России был Запад, внутри которого государства с разной политикой, разными интересами. Когда партнеров больше, с ними проще иметь дело, можно диктовать свои условия. Разворот на Восток означает, что Китай становится практически единственным партнером-монополистом и будет способен диктовать свои условия. Россия может задохнуться в объятиях своего восточного соседа», - отметил Котков.
При этом у Китая есть мощные рычаги давления на Россию, дальнейшие отношения двух стран будут зависеть от действий самой Москвы, подчеркнул эксперт.
«У Китая есть критические возможности влиять на Россию. Например, ситуация на Украине выявила насущную потребность в миниатюрных беспилотных летательных аппаратах, основным производителем которых является китайская фирма. Вы представляете себе, если Китай запретит их продажу, что случится на фронте? Китай, если захочет, способен повлиять на решение этого конфликта. Если Россия будет демонстрировать решительность, то Россию будут уважать и Китай, и его геополитические противники. Потому что историю пишут победители, силу всегда уважают, а если Россия будет заявлять про очередные красные линии, обещать удары по центрам принятия решений, она рискует превратиться в бумажного медведя», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Котков также добавил, что Китай четко дал понять, что не собирается идти на конфликт с Западом, на этом фоне в отношениях с Россией может произойти что угодно.
«Китай на словах Россию поддерживает, но может произойти все что угодно, пока позиции России и Китая действительно совпадают. Но Китай в то же время дал Западу четко понять, что он с Западом конфликта не хочет. События, которые вокруг Тайваня были, это продемонстрировали, причина – экономическая. Китай – это экспортоориентированная экономика, это зависимость. Если американцы не спровоцируют, военного противостояния не будет», - сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром, как этого хотели бы некоторые другие страны.
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