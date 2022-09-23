«Как не задохнуться в объятиях»: Китай планирует стать монопольным партнером России

Котков также добавил, что Китай четко дал понять, что не собирается идти на конфликт с Западом, на этом фоне в отношениях с Россией может произойти что угодно.

«Китай на словах Россию поддерживает, но может произойти все что угодно, пока позиции России и Китая действительно совпадают. Но Китай в то же время дал Западу четко понять, что он с Западом конфликта не хочет. События, которые вокруг Тайваня были, это продемонстрировали, причина – экономическая. Китай – это экспортоориентированная экономика, это зависимость. Если американцы не спровоцируют, военного противостояния не будет», - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром, как этого хотели бы некоторые другие страны.

