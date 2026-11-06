Украине грозит демографический коллапс
Уграине грозит демографический коллапс, сообщает The Economist.
По данным издания, Киев столкнулся с катастрофическим падением суммарного коэффициента рождаемости, который снизился с 1,2 ребенка на одну женщину в 2020 году до 0,8-0,9. Этот показатель ниже, чем в любой другой крупной стране. Для простого воспроизводства населения необходим показатель 2,1.
Также серьезным вызовом для Украины является масштабный отток населения. Только в страны Запада уехало около пяти миллионов украинцев.
Ранее на Украине заявили, что население страны сократилось до 28,5 млн человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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