Уролог рассказал об изменениях мужской сексуальности с возрастом

При этом уже к 40 показатель сокращается до 3-5, а после этого возраста часто не превышает 1-3 в неделю. После 55 либидо значительно снижается. Это связано со снижением тестостерона, накоплением хронических заболеваний и образом жизни.



Негативно влияют неврологические проблемы, а также с сердечно-сосудистой системой.



Причем регулярная интимная жизнь после 40 лет становится профилактикой урологических проблем. Длительное воздержание особенно вредит мужчинам. Из-за этого возможны застой секрета простаты, снижение тестостерона и эректильная дисфункция.



Чтобы снизить риск возрастных проблем с потенцией, Антонов советует мужчинам после 40 заниматься сексом в среднем не менее трех раз в неделю. Это поддержит гормональный статус, общий тонус и кровоснабжение половых органов.



Ранее гинеколог обвинила эпидемию ожирения в проблемах с либидо у мужчин.

