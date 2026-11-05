Уролог рассказал об изменениях мужской сексуальности с возрастом
Уролог-андролог, кандидат медицинских наук Константин Антонов в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что частота половых контактов естественным образом снижается. До 25 лет мужчинам свойственна частота семяизвержений до 10-12 раз в неделю.
При этом уже к 40 показатель сокращается до 3-5, а после этого возраста часто не превышает 1-3 в неделю. После 55 либидо значительно снижается. Это связано со снижением тестостерона, накоплением хронических заболеваний и образом жизни.
Негативно влияют неврологические проблемы, а также с сердечно-сосудистой системой.
Причем регулярная интимная жизнь после 40 лет становится профилактикой урологических проблем. Длительное воздержание особенно вредит мужчинам. Из-за этого возможны застой секрета простаты, снижение тестостерона и эректильная дисфункция.
Чтобы снизить риск возрастных проблем с потенцией, Антонов советует мужчинам после 40 заниматься сексом в среднем не менее трех раз в неделю. Это поддержит гормональный статус, общий тонус и кровоснабжение половых органов.
Ранее гинеколог обвинила эпидемию ожирения в проблемах с либидо у мужчин.
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