Уролог рассказал об изменениях мужской сексуальности с возрастом

Уролог-андролог, кандидат медицинских наук Константин Антонов в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что частота половых контактов естественным образом снижается. До 25 лет мужчинам свойственна частота семяизвержений до 10-12 раз в неделю.

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При этом уже к 40 показатель сокращается до 3-5, а после этого возраста часто не превышает 1-3 в неделю. После 55 либидо значительно снижается. Это связано со снижением тестостерона, накоплением хронических заболеваний и образом жизни.

Негативно влияют неврологические проблемы, а также с сердечно-сосудистой системой.

Причем регулярная интимная жизнь после 40 лет становится профилактикой урологических проблем. Длительное воздержание особенно вредит мужчинам. Из-за этого возможны застой секрета простаты, снижение тестостерона и эректильная дисфункция.

Чтобы снизить риск возрастных проблем с потенцией, Антонов советует мужчинам после 40 заниматься сексом в среднем не менее трех раз в неделю. Это поддержит гормональный статус, общий тонус и кровоснабжение половых органов.

Ранее гинеколог обвинила эпидемию ожирения в проблемах с либидо у мужчин.

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ФОТО: ТАСС/Елков Олег
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