«Роза ветров может развернуться»: Путин предупредил шантажирующих Россию ядерным оружием
Президент Владимир Путин предупредил страны, ведущие ядерный шантаж против России, что роза ветров может развернуться в их сторону. Об этом российский лидер заявил в ходе своего обращения по Донбассу.
Как отметил глава государства, Запад в своей антироссийской политике «перешел всякую грань». Иностранные государства начали позволят себе ядерный шантаж и заявления о применении оружия массового поражения против РФ.
«Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа — останавливать тех, кто рвется к мировому господству», — подчеркнул Путин.
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