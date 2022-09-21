«Роза ветров может развернуться»: Путин предупредил шантажирующих Россию ядерным оружием

Президент Владимир Путин предупредил страны, ведущие ядерный шантаж против России, что роза ветров может развернуться в их сторону. Об этом российский лидер заявил в ходе своего обращения по Донбассу.

Путин: Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожья и Херсона

Как отметил глава государства, Запад в своей антироссийской политике «перешел всякую грань». Иностранные государства начали позволят себе ядерный шантаж и заявления о применении оружия массового поражения против РФ.

«Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа — останавливать тех, кто рвется к мировому господству», — подчеркнул Путин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеЗападВладимир Путин
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