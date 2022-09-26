«План на случай катастрофы»: США готовятся к применению Россией ядерного оружия
В Вашингтоне подготовили план на случай, если Москва применит ядерное оружие на Украине.
Америка всерьез рассматривает возможность России применить ядерное оружие на Украине. При этом Вашингтон не собирается менять своей позиции в отношении происходящих событий в Незалежной, а также готовит очередную помощь киевскому режиму.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне уже подготовили план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине.
«Да, есть», - ответил он на вопрос журналиста телеканала CBS.
В интервью этому же каналу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Москва поставлена в известность о последствиях применения ядерного оружия.
«Мы напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты и наши союзники ответят решительно. Мы ясно и конкретно заявили о том, что это повлечет за собой», - заявил он.
Салливан также заявил, что США действия России на Украине «не удержат нас от предоставления Украине необходимых средств и технологий, необходимых им для самообороны». Он также отметил, что сначала военного конфликта Украине была оказана военная помощь со стороны Вашингтона на сумму 15 миллиардов долларов.
В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на свои источники утверждает, что Запад ответит на применение Россией ядерного оружия обычным вооружением.
«Два западных официальных лица заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведет к аналогичным шагам. Вместо этого он вызовет ответные действия западных государств с использованием обычных вооружений, чтобы наказать Россию», - говорится в публикации.
«Свободная пресса» пишет, что британская разведка MI-6 передала разведданные от московского «крота» в офис президента и Генштаб Украины. В секретном письме говорится, что Кремль якобы согласовал несколько целей в Украине для ударов тактическим ядерным оружием.
В тоже время колумнист Daily Mail Питерт Хитченс на страницах газеты задался вопросом: зачем Великобритания поддерживает Украину?
«В чем интерес Великобритании к Украине? Почему мы закачиваем оружие и технику в эту страну, несмотря на то, что наш национальный бюджет разрывается на части, а наши собственные вооруженные силы уже много лет испытывают недостаток в деньгах, людях и снаряжении?», - задается вопросом автор.
Он отметил, что сегодня мир очень близок к ядерной войне.
Украинский историк Сергей Климовский предполагает, что Киев может обратиться к Израилю с просьбой предоставить ядерное оружие.
«Где найдет Украина ядерное оружие — значения не имеет, особенно когда КНДР объявила себя ядерной державой. Можно взять напрокат у Израиля, и вернуть, если не понадобится, или купить у той же КНДР», - цитирует Климовского РИА Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после своего выступления с трибуны ООН ответил на вопрос корреспондента «Звезды» о возможности применения Москвой ядерного оружия.
«Вся территория Российской Федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции РФ, безусловно, находится под полной защитой государства. Это абсолютно естественно. И все законы, доктрины, концепции, стратегии России распространяются на всю ее территорию», - сказал он.
Ситуация применения ядерного оружия сегодня выглядит вполне реальной, так как НАТО допускает гораздо больше поводов для ядерного удара, чем Россия, говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий эксперт центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин.
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