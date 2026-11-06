Суд Люксембурга разрешил возврат замороженных активов россиян

Суд Люксембурга отменил запрет Минфина о возврате ценных бумаг россиян, которые персонально не находятся под санкциями Европейского союза, однако их инвестиции были заморожены, сообщает ТАСС.

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Таким образом, допускается разблокирование активов российских компаний и граждан, не находящихся под санкциями. Из постановления суда следует, что решение минфина Люксембурга от 26 сентября 2023 года подлежит отмене.

Принятое решение может стать прецедентом для рассмотрения исков других клиентов, чьи средства оказались блокированы по санкциям против НРД.

Ранее премьер Бельгии заывил, что Еврокомиссия больше не предложит конфисковать активы РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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