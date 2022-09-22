«Не блефует»: Запад оценивает риски ядерного удара после заявлений Путина
В США пригрозили России ударом по базам в Крыму в случае применения ядерного оружия на Украине, Европа заявляет об отсутствии угроз для России, не прекращая поставлять новое оружие Киеву.
Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес пригрозил России ударом по базам в Крыму. По его словам, США нанесут «сокрушительный удар» по российским военным в случае, если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине, сообщает газета Daily Mail.
Хождес подчеркнул, что сценарий, при котором российский президент отдаст приказ нанести ядерный удар, маловероятен. При этом реакция американского лидера на применение любого стратегического оружия массового уничтожения будет «быстро и жесткой», уверяет эксперт.
Он также допустил вариант удара по Черноморскому флоту России.
Накануне Владимир Путин в своем обращении к нации заявил, что Россия будет задействовать все имеющиеся средства, если ее территориальной целостности будет грозить опасность.
«Это не блеф. При угрозе территориальной целостности России, для защиты нашего народа мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства», - сказал Путин в контексте угроз стран НАТО, которые грозят применить против России ядерное оружие.
Он также предупредил страны, ведущие ядерный шантаж против России, что роза ветров может развернуться в их сторону.
«Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа — останавливать тех, кто рвется к мировому господству», — подчеркнул Путин.
Многие эксперты и политики восприняли это заявление как намек на готовность применить ядерное оружие. Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире телеканала Newsmax, что российский лидер не блефует, говоря о защите РФ всеми средствами в случае угроз применения против нее ядерного оружия.
«Так как я встречался с президентом Путиным много раз, я не думаю, что он блефует», – отметил сербский лидер.
Американская сторона сочла заявление Путина «откровенными угрозами». Так, лидер США Джо Байден на Генассамблее ООН обрушился с обвинениями в адрес России – заявил, что Россия якобы нарушила режим нераспространения ядерного оружия.
Испугала подобная риторика российского президента и Японию. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в четверг на пресс-конференции в Токио озвучил опасения японских властей по поводу вероятности применения ядерного оружия против Украины.
«Мы серьезно опасаемся вероятности того, что против Украины может быть применено ядерное оружие. Как единственная страна, пострадавшая от ядерного оружия, Япония считает недопустимыми угрозу и возможность применения этого вида вооружений со стороны России», - сказал он.
Берлин воспринял заявления президента России как попытки запугивания, чтобы разделить союзников, которые поддерживают Киев, сообщила телеканалу ZDF глава министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт.
Ситуация применения ядерного оружия сегодня выглядит вполне реальной, так как НАТО допускает гораздо больше поводов для ядерного удара, чем Россия. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил ведущий эксперт центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин.
«Россия неоднократно заявляла, что не будет применять ядерное оружие из-за Украины. Достаточно вполне обычных видов вооружений, большой дальности, высокоточных, гиперзвуковых и так далее, которые помогают решать задачи без ядерных вооружений. Однако нами могут быть приняты ответные меры согласно действующей военной доктрине», — заявил военный эксперт.
Также собеседник НСН рассказал, что можно назвать угрозой территориальной целостности России.
«Обстрелы приграничных территорий — не угроза существования России, равно как и наступление ВСУ на Россию. Угрозой является применение ядерного оружия. В ядерных доктринах США, Великобритании и Франции имеется конкретная формулировка о применении ядерного оружия в первом ударе. Они отказываются взять обязательство о ненападении первыми. Американцы имеют тактические ядерные средства передового базирования на территории государств Балтии, Польши, Румынии и Болгарии», - объяснил он.
В Европе поспешили ответить на заявление Путина о внешних угрозах. Так, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель вчера заявил, что Евросоюз не намерен принимать участие в конфликте на территории Украины.
Со своей стороны, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, выступая на Генассамблее ООН, сообщила об отсутствии угроз для России. При этом британский политик отметила, что Лондон продолжит оказывать военную помощь Киеву.
«Новые вооружения из Великобритании, включая MLRS, прибывают на Украину, пока я выступаю», — заявила она сразу после своих слов об отсутствии угроз для России.
Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался за скорейшее завершение боевых действий на Украине. При этом он также обещает поддерживать Украину «столько, сколько будет нужно». По словам Шольца, Германия поставляет Украине все виды оружия и военной техники, имеющиеся в ее распоряжении, в том числе и новейшие, которые еще не поступили на вооружение Бундесвера.
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