«Не блефует»: Запад оценивает риски ядерного удара после заявлений Путина

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес пригрозил России ударом по базам в Крыму. По его словам, США нанесут «сокрушительный удар» по российским военным в случае, если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине, сообщает газета Daily Mail.

Хождес подчеркнул, что сценарий, при котором российский президент отдаст приказ нанести ядерный удар, маловероятен. При этом реакция американского лидера на применение любого стратегического оружия массового уничтожения будет «быстро и жесткой», уверяет эксперт.

Он также допустил вариант удара по Черноморскому флоту России.

Накануне Владимир Путин в своем обращении к нации заявил, что Россия будет задействовать все имеющиеся средства, если ее территориальной целостности будет грозить опасность.