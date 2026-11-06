Лантратова рассказала о встрече с женой Трамп

«В Вашингтоне приняла участие в пресс-конференции первой леди США Мелании Трамп в Белом доме», - написала она. Были подведены итоги гуманитарной миссии в Алешках, которая состоялась при координации супруги Трампа.

Лантратова отметила, что продолжение сотрудничества — это возможность дальше спасать людей и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

Меланья Трамп сказала, что написала президенту РФ Владимиру Путину личное послание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

