Лантратова рассказала о встрече с женой Трамп

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала в Telegram о встрече с супругой президента США Меланией Трамп.

Мелания Трамп назвала успешной гуманитарную миссию в Алешках

«В Вашингтоне приняла участие в пресс-конференции первой леди США Мелании Трамп в Белом доме», - написала она. Были подведены итоги гуманитарной миссии в Алешках, которая состоялась при координации супруги Трампа.

Лантратова отметила, что продолжение сотрудничества — это возможность дальше спасать людей и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

Меланья Трамп сказала, что написала президенту РФ Владимиру Путину личное послание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияСШАМеланья ТрампЯна Лантратова

Горячие новости

Все новости

партнеры