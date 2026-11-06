Лантратова рассказала о встрече с женой Трамп
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала в Telegram о встрече с супругой президента США Меланией Трамп.
«В Вашингтоне приняла участие в пресс-конференции первой леди США Мелании Трамп в Белом доме», - написала она. Были подведены итоги гуманитарной миссии в Алешках, которая состоялась при координации супруги Трампа.
Лантратова отметила, что продолжение сотрудничества — это возможность дальше спасать людей и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.
Меланья Трамп сказала, что написала президенту РФ Владимиру Путину личное послание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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