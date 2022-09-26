«Первая женщина и друг Путина»: Станут ли «революцией» парламентские выборы в Италии

Позиция Италии по Украине не изменится, считают эксперты, отмечая при этом «странное увлечение» правых политиков Россией.

В Италии близятся к завершению парламентские выборы, итог которых уже ясен: побеждает правоцентристская коалиция.

Партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони впервые станет ведущей политической силой страны, кроме того, в коалицию входит «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, неоднократно называвшего себя «другом Путина»

По мнению экспертов, кардинального изменения отношений Рима и Москвы ждать не стоит, однако на Западе опасаются «странного увлечения» итальянских политиков Россией.

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ТЕНЬ «ТРОЯНСКОГО КОНЯ»

По состоянию на полдень понедельника подсчитано 99% избирательных бюллетеней на выборах в верхнюю палату итальянского парламента, сенат. Коалиция правоцентристов, в которую помимо партий Мелони и Берлускони входят «Лига» и «Мы, умеренные», набирает 44,2%.

На выборах в Палату депутатов правоцентристы набирают также около 44%.

Как ожидается, 45-летнюю Джорджу Мелони выдвинут кандидатом на пост премьера, который в Италии ранее никогда не занимала женщина. В свое время уроженка Рима работала министром по делам молодежи в правительстве Берлускони, в 15 лет она присоединилась к ультраправым, а в 2012 году стала сооснователем партии «Братья Италии».

«Большинство экспертов считает, что преимущество на этих выборах получит правая коалиция. Это, прежде всего, партия Джорджи Мелоне "Братья Италии", а также "Лига Севера"» Маттео Сальвини и партия Берлускони "Вперед, Италия". В отношении событий на Украине здесь есть консенсусное осуждение действий России со стороны всех этих партий. В этом плане вряд ли что-то изменится, если они придут к власти», - говорила в июльской беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова.

Действующий премьер Италии Марио Драги недавно подтвердил позицию Рима по Украине, осудив референдумы о независимости в Донбассе и назвав их «нарушением международного права».

Вместе с тем агентство Bloomberg считает, что у России есть хорошие шансы получить в лице Италии союзника в НАТО и G7, указывая на персоны Мелони и Берлускони и отмечая, что «итальянский политический класс испытывает странное увлечение Россией».

Со своей стороны, обозреватель El Pais Бернардо де Мигель указывал на зависимость Италии от поставки российских углеводородов.

По его мнению, в ЕС боятся, что в лучшем случае Италия станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем — «троянским конем на службе у Путина».

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«ПОРЯДОЧНЫЕ ЛЮДИ»

85-летний Сильвио Берлускони неоднократно называл себя «другом» Путина и ездил лично поздравлять его с Днем Рождения. В сентябре 2021-го Сильвио назвал Владимира Владимировича «единственным выдающимся лидером в современной политике».

Путин также подтверждал, что их связывает с Берлускони многолетняя дружба.

Сейчас Берлускони победил в своем одномандатном округе, а его партия «Вперед, Италия» войдет в правящую коалицию.

Недавно, говоря о российской спецоперации на Украине, Берлускони отметил, что Путин намеревался заменить правительство Зеленского «правительством порядочных людей».

Кроме того, в ходе предвыборной кампании он вызывался стать посредником в урегулировании конфликта и попытаться переубедить Путина в его позиции по Украине.

Однако политолог Глеб Павловский в беседе с «Радиоточкой НСН» усомнился в таком развитии событий.

«Заявление Берлускони сомнительно по целому ряду причин. Во-первых, он не имеет ресурсов влияния ни на Украину, ни на Москву из-за того, что он давно уже не влиятельный политик в самой Италии. Его предложение выступить переговорщиком вместе с Ангелой Меркель мне представляется его личной импровизацией, потому что вряд ли госпожа Меркель захочет вместе сотрудничать с Берлускони — для неё он слишком скомпрометирован в прошлом. Наверное, Берлускони, может пообщаться с Путиным, но что он ему может сказать или предложить, я не знаю», — пояснил Павловский.

Касаясь европейского вектора политики будущего правительства Италии, политологи отмечают, что Мелони является «евроскептиком, который видит в Брюсселе тормоз для развития Италии».

Сама Мелони отметила в понедельник, что по итогам выборов она получила от итальянцев «четкое указание на правоцентристское правительство под руководством "Братьев Италии"».

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При этом она выразила сожаление из-за рекордно низкой явки избирателей, которая оказалась меньше 65%.

Партия Мелони «Братья Италии» набрала 26,1% голосов и стала самой популярной политической силой в стране. На втором месте левая Демократическая партия (19%), на третьем «Движение 5 звезд» (15%).

Имя нового премьера будет известно после встречи лидеров правоцентристской коалиции с президентом Италии Серджо Маттареллой. Первое заседание нового парламента состоится 13 октября.

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ФОТО: youtube.com / Fratelli d'Italia
ТЕГИ:Сильвио БерлускониПарламентИталия
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