«Первая женщина и друг Путина»: Станут ли «революцией» парламентские выборы в Италии
Позиция Италии по Украине не изменится, считают эксперты, отмечая при этом «странное увлечение» правых политиков Россией.
В Италии близятся к завершению парламентские выборы, итог которых уже ясен: побеждает правоцентристская коалиция.
Партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони впервые станет ведущей политической силой страны, кроме того, в коалицию входит «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, неоднократно называвшего себя «другом Путина»
По мнению экспертов, кардинального изменения отношений Рима и Москвы ждать не стоит, однако на Западе опасаются «странного увлечения» итальянских политиков Россией.
ТЕНЬ «ТРОЯНСКОГО КОНЯ»
По состоянию на полдень понедельника подсчитано 99% избирательных бюллетеней на выборах в верхнюю палату итальянского парламента, сенат. Коалиция правоцентристов, в которую помимо партий Мелони и Берлускони входят «Лига» и «Мы, умеренные», набирает 44,2%.
На выборах в Палату депутатов правоцентристы набирают также около 44%.
Как ожидается, 45-летнюю Джорджу Мелони выдвинут кандидатом на пост премьера, который в Италии ранее никогда не занимала женщина. В свое время уроженка Рима работала министром по делам молодежи в правительстве Берлускони, в 15 лет она присоединилась к ультраправым, а в 2012 году стала сооснователем партии «Братья Италии».
«Большинство экспертов считает, что преимущество на этих выборах получит правая коалиция. Это, прежде всего, партия Джорджи Мелоне "Братья Италии", а также "Лига Севера"» Маттео Сальвини и партия Берлускони "Вперед, Италия". В отношении событий на Украине здесь есть консенсусное осуждение действий России со стороны всех этих партий. В этом плане вряд ли что-то изменится, если они придут к власти», - говорила в июльской беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова.
Действующий премьер Италии Марио Драги недавно подтвердил позицию Рима по Украине, осудив референдумы о независимости в Донбассе и назвав их «нарушением международного права».
Вместе с тем агентство Bloomberg считает, что у России есть хорошие шансы получить в лице Италии союзника в НАТО и G7, указывая на персоны Мелони и Берлускони и отмечая, что «итальянский политический класс испытывает странное увлечение Россией».
Со своей стороны, обозреватель El Pais Бернардо де Мигель указывал на зависимость Италии от поставки российских углеводородов.
По его мнению, в ЕС боятся, что в лучшем случае Италия станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем — «троянским конем на службе у Путина».
«ПОРЯДОЧНЫЕ ЛЮДИ»
85-летний Сильвио Берлускони неоднократно называл себя «другом» Путина и ездил лично поздравлять его с Днем Рождения. В сентябре 2021-го Сильвио назвал Владимира Владимировича «единственным выдающимся лидером в современной политике».
Путин также подтверждал, что их связывает с Берлускони многолетняя дружба.
Сейчас Берлускони победил в своем одномандатном округе, а его партия «Вперед, Италия» войдет в правящую коалицию.
Недавно, говоря о российской спецоперации на Украине, Берлускони отметил, что Путин намеревался заменить правительство Зеленского «правительством порядочных людей».
Кроме того, в ходе предвыборной кампании он вызывался стать посредником в урегулировании конфликта и попытаться переубедить Путина в его позиции по Украине.
Однако политолог Глеб Павловский в беседе с «Радиоточкой НСН» усомнился в таком развитии событий.
«Заявление Берлускони сомнительно по целому ряду причин. Во-первых, он не имеет ресурсов влияния ни на Украину, ни на Москву из-за того, что он давно уже не влиятельный политик в самой Италии. Его предложение выступить переговорщиком вместе с Ангелой Меркель мне представляется его личной импровизацией, потому что вряд ли госпожа Меркель захочет вместе сотрудничать с Берлускони — для неё он слишком скомпрометирован в прошлом. Наверное, Берлускони, может пообщаться с Путиным, но что он ему может сказать или предложить, я не знаю», — пояснил Павловский.
Касаясь европейского вектора политики будущего правительства Италии, политологи отмечают, что Мелони является «евроскептиком, который видит в Брюсселе тормоз для развития Италии».
Сама Мелони отметила в понедельник, что по итогам выборов она получила от итальянцев «четкое указание на правоцентристское правительство под руководством "Братьев Италии"».
При этом она выразила сожаление из-за рекордно низкой явки избирателей, которая оказалась меньше 65%.
Партия Мелони «Братья Италии» набрала 26,1% голосов и стала самой популярной политической силой в стране. На втором месте левая Демократическая партия (19%), на третьем «Движение 5 звезд» (15%).
Имя нового премьера будет известно после встречи лидеров правоцентристской коалиции с президентом Италии Серджо Маттареллой. Первое заседание нового парламента состоится 13 октября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,8 млн+40 188 / сут.
Умерли
387 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
19,8 млн+44 257 / сут.
- Песков: Путин глубоко скорбит в связи с трагедией в Ижевске
- Песков: Решения о закрытии границ РФ пока нет
- Власти окажут помощь родным погибших и пострадавших при стрельбе в Ижевске
- Стрельбу в ижевской школе устроил ее выпускник
- Минобороны РФ заявило о ликвидации около сотни бойцов «Иностранного легиона» под Святогорском
- Глава МИД Белоруссии не увидел смысла в размещении в республике военных баз России
- Шольц заразился коронавирусом
- СК: Число погибших в ижевской школе выросло до 13
- «Пусть бегут»: Лукашенко оценил выезд мужчин из России на фоне мобилизации
- Хуснуллин заявил о планах восстановить Мариуполь за три года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru