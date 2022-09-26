«Первая женщина и друг Путина»: Станут ли «революцией» парламентские выборы в Италии

ТЕНЬ «ТРОЯНСКОГО КОНЯ»

По состоянию на полдень понедельника подсчитано 99% избирательных бюллетеней на выборах в верхнюю палату итальянского парламента, сенат. Коалиция правоцентристов, в которую помимо партий Мелони и Берлускони входят «Лига» и «Мы, умеренные», набирает 44,2%.

На выборах в Палату депутатов правоцентристы набирают также около 44%.

Как ожидается, 45-летнюю Джорджу Мелони выдвинут кандидатом на пост премьера, который в Италии ранее никогда не занимала женщина. В свое время уроженка Рима работала министром по делам молодежи в правительстве Берлускони, в 15 лет она присоединилась к ультраправым, а в 2012 году стала сооснователем партии «Братья Италии».

«Большинство экспертов считает, что преимущество на этих выборах получит правая коалиция. Это, прежде всего, партия Джорджи Мелоне "Братья Италии", а также "Лига Севера"» Маттео Сальвини и партия Берлускони "Вперед, Италия". В отношении событий на Украине здесь есть консенсусное осуждение действий России со стороны всех этих партий. В этом плане вряд ли что-то изменится, если они придут к власти», - говорила в июльской беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова.

Действующий премьер Италии Марио Драги недавно подтвердил позицию Рима по Украине, осудив референдумы о независимости в Донбассе и назвав их «нарушением международного права».

Вместе с тем агентство Bloomberg считает, что у России есть хорошие шансы получить в лице Италии союзника в НАТО и G7, указывая на персоны Мелони и Берлускони и отмечая, что «итальянский политический класс испытывает странное увлечение Россией».

Со своей стороны, обозреватель El Pais Бернардо де Мигель указывал на зависимость Италии от поставки российских углеводородов.

По его мнению, в ЕС боятся, что в лучшем случае Италия станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем — «троянским конем на службе у Путина».