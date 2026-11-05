Во Франции задержали 448 человек на протестах против роста цен
Во Франции 5 ноября прошли массовые акции протеста против роста цен. По данным МВД, на улицы вышли 575 тыс. человек, еще 448 задержаны. Такие цифры приводит издание Le Figaro.
По информации СМИ, протесты охватили всю страну: к 18:00 по местному времени зафиксировали 430 акций. Для сравнения, 31 октября их было 227, а 24-го — 289. Во время беспорядков пострадали 53 правоохранителя. Плюс потребовалось 86 выездов для тушения пожаров. В МВД уточнили, что данные предварительные.
Ведомство сообщило о «группах риска» в Ренне, Марселе, Нанте, Лионе, Бордо и Страсбурге. В каждой — по несколько сотен радикальных активистов. По версии властей, они пытались спровоцировать беспорядки во время шествий, проникнуть в охраняемые центры городов и забрасывали полицейских предметами и пиротехникой.
Профсоюз CGT заявил почти о 1,6 млн участников. В ответ на акции премьер-министр Пятой республики Себастьен Лекорню объявил о проведении в понедельник «социальной конференции» с профессиональными объединениями и работодателями.
Недавно немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что во Франции студенческие протесты уже переросли в революционное движение.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лантратова рассказала о встрече с женой Трамп
- Во Франции задержали 448 человек на протестах против роста цен
- Уролог рассказал об изменениях мужской сексуальности с возрастом
- Эксперт назвал самые частые ошибки при подготовке машины к зиме
- На Солнце произошла сильнейшая почти за месяц вспышка
- Киберэксперт предупредил о риске удаления файлов из облака
- Инфекционист предупредила о скрытой опасности домашних заготовок
- Под Калининградом уничтожили немецкую авиабомбу времен войны
- Непомнящий назвал бойкот сборной России по хоккею политическим решением
- В РФ рассказали о подготовке к трехсторонней встрече в Абу-Даби