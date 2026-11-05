Во Франции задержали 448 человек на протестах против роста цен

По информации СМИ, протесты охватили всю страну: к 18:00 по местному времени зафиксировали 430 акций. Для сравнения, 31 октября их было 227, а 24-го — 289. Во время беспорядков пострадали 53 правоохранителя. Плюс потребовалось 86 выездов для тушения пожаров. В МВД уточнили, что данные предварительные.



Ведомство сообщило о «группах риска» в Ренне, Марселе, Нанте, Лионе, Бордо и Страсбурге. В каждой — по несколько сотен радикальных активистов. По версии властей, они пытались спровоцировать беспорядки во время шествий, проникнуть в охраняемые центры городов и забрасывали полицейских предметами и пиротехникой.



Профсоюз CGT заявил почти о 1,6 млн участников. В ответ на акции премьер-министр Пятой республики Себастьен Лекорню объявил о проведении в понедельник «социальной конференции» с профессиональными объединениями и работодателями.



Недавно немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что во Франции студенческие протесты уже переросли в революционное движение.

