ЦБ РФ: Экономика вернулась к состоянию перегрева

Российская экономика в третьем квартале текущего года умеренно росла и вернулась в зону перегрева, при котором совокупный спрос превышает производственные возможности, следует из материалов регулятора.

Снижение или пауза? Что будет с ключевой ставкой в этом году

Внутренний спрос продолжал расти, тогда как в отдельных отраслях возможности предложения были временно ограничены. Усиление устойчивого инфляционного давления указывает на то, что в экономике возник дисбаланс между спросом и предложением, говорится в документах.

ЦБ РФ считает, что разрыв будет постепенно сокращаться по мере восстановления производственных возможностей и замедления роста спроса.

Инфляционные ожидания сегодня высокие, однако на них влияют немонетарные факторы, с которыми высокая ключевая ставка бороться не может, рассказал НСН экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:ЭкономикаЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры