ЦБ РФ: Экономика вернулась к состоянию перегрева
Российская экономика в третьем квартале текущего года умеренно росла и вернулась в зону перегрева, при котором совокупный спрос превышает производственные возможности, следует из материалов регулятора.
Внутренний спрос продолжал расти, тогда как в отдельных отраслях возможности предложения были временно ограничены. Усиление устойчивого инфляционного давления указывает на то, что в экономике возник дисбаланс между спросом и предложением, говорится в документах.
ЦБ РФ считает, что разрыв будет постепенно сокращаться по мере восстановления производственных возможностей и замедления роста спроса.
Инфляционные ожидания сегодня высокие, однако на них влияют немонетарные факторы, с которыми высокая ключевая ставка бороться не может, рассказал НСН экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
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