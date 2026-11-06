ЦБ РФ: Экономика вернулась к состоянию перегрева

Внутренний спрос продолжал расти, тогда как в отдельных отраслях возможности предложения были временно ограничены. Усиление устойчивого инфляционного давления указывает на то, что в экономике возник дисбаланс между спросом и предложением, говорится в документах.

ЦБ РФ считает, что разрыв будет постепенно сокращаться по мере восстановления производственных возможностей и замедления роста спроса.

Инфляционные ожидания сегодня высокие, однако на них влияют немонетарные факторы, с которыми высокая ключевая ставка бороться не может, рассказал НСН экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

