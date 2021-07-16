Це зрада? В Киеве не поверили «угрозам» Меркель в отношении России

Она уточнила, что «Северный поток -2» не должен оставаться единственным путем доставки российского газа в Европу и подчеркнула, что Россия должна выполнить свои обязательства по транзиту украинского газа. По ее словам, Германия и вся Еврокомиссия «проделали много работы» для заключения соглашения между Москвой и Киевом по транзиту газа до 2024 года. Меркель рассказала, какова будет реакция в случае нарушении Россией своих обязательств.



«Мы имеем множество инструментов, не только со стороны Германии. Это всегда демонстрировалось и в связи с санкциями, и Минском, и с аннексией Крыма», - передает слова Меркель Twitter Белого дома.

Байден в свою очередь заявил, что он обсуждал с Меркель, пытается ли Россия шантажировать Украину и отметил, что он и канцлер поручили своим командам рассмотреть практические меры, которые можно совместно принять, и выяснить, укреплена или ослаблена энергетическая безопасность Европы и Украины российскими действиями. «Мы посмотрим», - сказал он.

Впрочем, что касается договоренностей о транзите газа, то всего три дня назад на пресс-конференции 13 июля президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия будет их соблюдать. «Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта и, безусловно, будет полностью их выполнять», - заявил Путин на пресс-конференции.

Напомним, соглашение России с Украиной составлено по принципу «качай или плати», то есть российская сторона обязана платить за транзит в полном объеме, даже в том случае, если физическая прокачка окажется меньше.

Заявление Путина было сделано на следующий день после встречи Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Тогда слова канцлера о «Северном потоке – 2» несильно отличались от того, что она говорила в Вашингтоне. Меркель также утверждала, что хочет, чтобы транзит газа через Украину остался. Но в Киеве ее слова уже не вызывают энтузиазм.

Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире телеканала «Украина 24», что Меркель сдала интересы Украины в пользу России. По его словам, визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными. По утверждению советника, Зеленский не нашел общего языка с Меркель по целому ряду вопросов, включая достройку газопровода «Северный поток — 2». «Вежливые заявления во время пресс-конференции – это просто чтобы не ссориться», - добавил Арестович.

Бывший министр экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко Сергей Терехин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сейчас идут переговоры о сохранении лишь минимальных объемов транзита газа через Украину.

«Президент Украины Зеленский недавно слетал к канцлеру ФРГ Меркель и они говорили, в том числе, о будущем газотранспортной системы Украины. Видимо, не договорились ни до чего, но на уровне руководства Евросоюза есть понимание необходимости каких-то компенсаций или каких-то договоренностей с «Газпромом», - не Киева с Кремлем, а Евросоюза, как потребителя, с Россией, как поставщиком, - о каких-то минимальных объемах, которые будут прокачиваться по старой украинской ветке. Эти переговоры сейчас ведутся и лежат в политической плоскости. К сожалению, Украина имеет в них статическое положение, посматривает издалека, и это обидно», - посетовал экс-министр экономики Украины.

Он сообщил, что от транзита российского газа бюджет этой страны ежегодно получал по $2 миллиарда и предположил, что в перспективе будет с украинской ГТС.