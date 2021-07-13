«Абсурдная история». Украину призвали не ждать компенсации от РФ за «Северный поток-2»

«Нынешние условия контракта очень жесткие. Там берется 40 миллиардов кубов в год, делится на 365 дней, и получается, что ты должен прокачать 109 миллионов кубов в сутки. Если «Газпром» их не прокачал, он все равно должен их оплатить, как будто он их прокачал. Это очень жесткое условие «качай или плати». Например, прошлым летом «Газпром» не прокачивал этот объем, но все равно оплачивал. А зимой наоборот, спрос в Европе больше, ты должен качать больше, но все, что выше 109 миллионов кубов, ты должен оплачивать по повышенному тарифу. Так что качать газ через Украину очень не выгодно, потому что даже обычный тариф очень высокий. Такие контракты «Газпром» подписывать не будет. Скорее всего, к концу 2024 года Украине будет предложено перейти на общеевропейскую систему контрактования транзитных мощностей. При этом Украина может сохранить объем транзита примерно 10 миллиардов кубов в год, если предложит очень хорошие условия. Но ни о каких долгосрочных контрактах на 10, 15 и даже на 5 лет никто не говорит. Тут могут быть квартальные контракты по факту: если нужно качать – будем качать и оплачивать, нет – так нет. Сейчас Россия с Украиной работают на таких условиях по нефти, и эта тема абсолютно деполитизирована», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Германия в вопросе достройки «Северного потока-2» руководствуется коммерческими принципами, а Киев своими жалобами Западу уже надоел.

