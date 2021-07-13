«Абсурдная история». Украину призвали не ждать компенсации от РФ за «Северный поток-2»
Украине придётся самой предложить России хорошие условия: сам «Газпром» по истечении действующего контракта не обязан подписывать новый, заявил НСН Игорь Юшков.
Россия больше не будет подписывать с Украиной долгосрочные контракты по транзиту газа и не собирается платить «компенсации» за «Северный поток-2», заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков.
По его словам, действующий контракт между «Газпромом» и «Оператором ГТС Украины» завершится в 2024 году, после чего объем транзита не превысит 10 миллиардов кубометров в год.
Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что «единственно приемлемым» для Киева будет новый контракт на транзит российского газа на 15 лет в объеме 45-50 миллиардов кубометров в год под гарантии в качестве «компенсации» за экономические потери, которые Украина может понести после запуска «Северного потока – 2».
«Украина хочет представить ситуацию, как будто наличие некой компенсации за пуск «Северного потока-2» - вопрос решенный. На самом деле никто им компенсацию не обещал. Это абсурдная история. Никто компенсацию выплачивать не будет, и никто не заставит «Газпром» подписывать новый контракт. Мы же не требуем компенсацию от Европы, когда они сокращают закупки российского газа. Почему мы должны выплачивать кому-то какие-то компенсации?» - сказал Юшков.
По его словам, после завершения действующего контракта, с января 2025 года «Газпром» не обязан будет ничего прокачивать через территорию Украины.
«На сегодняшний день действует контракт между «Газпромом» и «Оператором ГТС Украины» на прокачку 40 миллиардов кубов газа в год. Это довольно жесткий контракт для «Газпрома», и он заканчивается в 2024 году. С января 2025 года контракт не действует, и «Газпром» ничего не обязан прокачивать и выплачивать Украине. Думаю, на этом вся история и закончится. Никакого долгосрочного контракта «Газпром» подписывать не собирается, и никто не может заставить его это сделать», - подчеркнул ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
Он отметил, что «Газпром» сейчас завершает стратегию, благодаря которой Украина больше не будет безальтернативным транзитером российского газа.
«Сейчас «Газпром» завершает стратегию, начатую в 2009 году, когда у России и Украины был газовый конфликт. Украина воровала зимой газ из транзитных объемов и не платила за него, после чего «Газпром» решил, что нужно строить систему доставки газа в Европу, по которой ты можешь выбирать маршрут. До сегодняшнего дня Украина остается безальтернативным транзитером российского газа. «Северный поток-2» и «Турецкий поток» должны создать условия, при которых мы сможем выбирать маршрут транзита. Поэтому ни о каких 45 миллиардах кубов газа в год на 15 лет речь не идет», - уверен Юшков.
При этом он отметил, что нынешний газовый контракт России с Украиной по схеме «качай или плати» очень не выгоден.
«Нынешние условия контракта очень жесткие. Там берется 40 миллиардов кубов в год, делится на 365 дней, и получается, что ты должен прокачать 109 миллионов кубов в сутки. Если «Газпром» их не прокачал, он все равно должен их оплатить, как будто он их прокачал. Это очень жесткое условие «качай или плати». Например, прошлым летом «Газпром» не прокачивал этот объем, но все равно оплачивал. А зимой наоборот, спрос в Европе больше, ты должен качать больше, но все, что выше 109 миллионов кубов, ты должен оплачивать по повышенному тарифу. Так что качать газ через Украину очень не выгодно, потому что даже обычный тариф очень высокий. Такие контракты «Газпром» подписывать не будет. Скорее всего, к концу 2024 года Украине будет предложено перейти на общеевропейскую систему контрактования транзитных мощностей. При этом Украина может сохранить объем транзита примерно 10 миллиардов кубов в год, если предложит очень хорошие условия. Но ни о каких долгосрочных контрактах на 10, 15 и даже на 5 лет никто не говорит. Тут могут быть квартальные контракты по факту: если нужно качать – будем качать и оплачивать, нет – так нет. Сейчас Россия с Украиной работают на таких условиях по нефти, и эта тема абсолютно деполитизирована», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Германия в вопросе достройки «Северного потока-2» руководствуется коммерческими принципами, а Киев своими жалобами Западу уже надоел.
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