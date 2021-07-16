Байден признал разногласия с Берлином по вопросу строительства «Северного потока - 2»

При этом стороны обсуждают «практические меры» по этому вопросу. По словам главы Белого дома, он вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель попросил правительства двух стран изучить, «будет ли энергобезопасность и безопасность Украины укрепляться или ослабляться, исходя из российских действий».

Украине нет смысла просить у кого-то «компенсации» за потери от запуска газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», поскольку этот вопрос без нее решат ЕС и Россия, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко Сергей Терехин.

