В Белоруссии призвали ограничить доступ Армении к документам ОДКБ
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Армении стоит ограничить доступ к документам ОДКБ закрытого характера. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению дипломата, Ереван может использовать доступ к таким данным не на пользу тем, кто хочет развивать объединение. Он добавил, что отношение к участию в интеграционных структурах поменяло не население кавказской республики, а ее высшее руководство.
Рыженков назвал это «пассивным участием». При подобных обстоятельствах страна берет из объединений то, что ей выгодно, — цены на газ и нефть, транспортировку товаров, — а остальное ее не интересует.
Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Ереван лишили права голоса в ОДКБ. По его словам, Армения несколько лет не выполняла свои обязательства в объединении.
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