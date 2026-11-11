Политолог рассказал, чем обернется лишение Армении права голоса в ОДКБ

Лишение Армении права голоса в ОДКБ ставит правительство кавказской республики перед выбором: объявить о выходе либо заявить, что ограничение не имеет для Еревана значения. Такое мнение NEWS.ru высказал политолог Грант Микаэлян.

Песков: Армению лишили права голоса в ОДКБ

По его словам, армянское руководство само заморозило участие в организации и перестало пользоваться правом голоса. Еще в 2023-м страна отозвала своего представителя, поэтому несколько лет она по факту не участвовала в голосованиях.

Эксперт предположил, что теперь Еревану придется выбирать из двух вариантов: официально объявить о выходе из ОДКБ либо заявить, что ограничение права голоса не имеет принципиального значения, поскольку республика и ранее не была активной в принятии решений.

До этого рассказывали, что в Белоруссии призвали ограничить доступ Армении к документам объединения.

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ФОТО: РИА Новости
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