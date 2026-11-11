Герман-младший раскритиковал современных режиссеров за халтуру
Режиссер Алексей Герман-младший на премьере фильма «Лиля» заявил NEWS.ru, что многие постановщики снимают слишком быстро, из-за чего страдает результат. Он назвал такой подход халтурой.
Герман-младший считает, что современному кинематографу стоит уделять больше внимания выдающимся историческим личностям, ученым, писателям и мыслителям. Он добавил, что было бы интересно снять большую картину о поэте Евгении Евтушенко.
При этом режиссер сомневается, что современные постановщики могут позволить себе тратить на создание фильма столько времени, сколько это делал его отец.
Ранее Герман-младший назвал виновных в российских кинопровалах.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Семь из десяти стран отказались подписывать календарь МЧМ-2027 со сборной РФ
- Семь человек погибли в ДТП в Марий Эл
- В США подали тысячи исков против производителей «Оземпика» и его аналогов
- Политолог рассказал, чем обернется лишение Армении права голоса в ОДКБ
- Девушки с сайта знакомств обманула бизнесмена из Смоленска на 43 млн рублей
- Герман-младший раскритиковал современных режиссеров за халтуру
- В Белоруссии призвали ограничить доступ Армении к документам ОДКБ
- Россиянам объяснили, какие регионы могут получить 100-миллиардную поддержку
- Певица Долина решила взять паузу от концертов
- Политолог назвал главные выводы по итогам переговоров в Абу-Даби