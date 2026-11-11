Герман-младший раскритиковал современных режиссеров за халтуру

Режиссер Алексей Герман-младший на премьере фильма «Лиля» заявил NEWS.ru, что многие постановщики снимают слишком быстро, из-за чего страдает результат. Он назвал такой подход халтурой.

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Герман-младший считает, что современному кинематографу стоит уделять больше внимания выдающимся историческим личностям, ученым, писателям и мыслителям. Он добавил, что было бы интересно снять большую картину о поэте Евгении Евтушенко.

При этом режиссер сомневается, что современные постановщики могут позволить себе тратить на создание фильма столько времени, сколько это делал его отец.

Ранее Герман-младший назвал виновных в российских кинопровалах.

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ФОТО: РИА Новости
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