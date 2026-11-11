Герман-младший раскритиковал современных режиссеров за халтуру

Герман-младший считает, что современному кинематографу стоит уделять больше внимания выдающимся историческим личностям, ученым, писателям и мыслителям. Он добавил, что было бы интересно снять большую картину о поэте Евгении Евтушенко.



При этом режиссер сомневается, что современные постановщики могут позволить себе тратить на создание фильма столько времени, сколько это делал его отец.



Ранее Герман-младший назвал виновных в российских кинопровалах.

