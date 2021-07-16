На Украине обвинили Меркель в сдаче интересов страны в пользу России

Он отметил, что переговоры Зеленского и Меркель не дали никаких результатов. «Госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы», — добавил Арестович. Советник подчеркнул, что лидеры стран не достигли соглашения в ряде важных вопросов, в том числе о строительстве «Северного потока — 2».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запуск трубопровода несет угрозу энергетической безопасности страны, пишет URA.RU. Он предложил обсуждать эту тему в «нормандском» формате.

