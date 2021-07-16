На Украине обвинили Меркель в сдаче интересов страны в пользу России

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала интересы Украины в пользу России, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Об этом сообщило РИА Новости.

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Он отметил, что переговоры Зеленского и Меркель не дали никаких результатов. «Госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы», — добавил Арестович. Советник подчеркнул, что лидеры стран не достигли соглашения в ряде важных вопросов, в том числе о строительстве «Северного потока — 2».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запуск трубопровода несет угрозу энергетической безопасности страны, пишет URA.RU. Он предложил обсуждать эту тему в «нормандском» формате.

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ФОТО: facebook.com / Mikhael Klimenty
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаРоссияАнгела Меркель
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