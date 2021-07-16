Меркель: ЕС ответит в случае нарушения Россией транзита газа

По ее словам, у Берлина есть много инструментов, которые можно применить, и они лежат на европейской стороне. «Это всегда демонстрировалось и в связи с санкциями, и Минском, и с аннексией Крыма», — сказала канцлер.

При этом она отметила, что не намерена заниматься спекуляциями, а хочет лишь рассказать, какие возможности для реакции имеет Евросоюз.

Как сообщалось, президент США Джо Байден признал наличие разногласий с Германией по вопросу строительства газопровода «Северный поток - 2».

