Меркель: ЕС ответит в случае нарушения Россией транзита газа

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, какая будет реакция Евросоюза в случае, если Москва нарушит обязательств по транзиту газа через Украину, сообщает РИА Новости.

В США заявили, что «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Европы

По ее словам, у Берлина есть много инструментов, которые можно применить, и они лежат на европейской стороне. «Это всегда демонстрировалось и в связи с санкциями, и Минском, и с аннексией Крыма», — сказала канцлер.

При этом она отметила, что не намерена заниматься спекуляциями, а хочет лишь рассказать, какие возможности для реакции имеет Евросоюз.

Как сообщалось, президент США Джо Байден признал наличие разногласий с Германией по вопросу строительства газопровода «Северный поток - 2».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2ГерманияАнгела Меркель
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