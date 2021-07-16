Меркель: ЕС ответит в случае нарушения Россией транзита газа
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, какая будет реакция Евросоюза в случае, если Москва нарушит обязательств по транзиту газа через Украину, сообщает РИА Новости.
По ее словам, у Берлина есть много инструментов, которые можно применить, и они лежат на европейской стороне. «Это всегда демонстрировалось и в связи с санкциями, и Минском, и с аннексией Крыма», — сказала канцлер.
При этом она отметила, что не намерена заниматься спекуляциями, а хочет лишь рассказать, какие возможности для реакции имеет Евросоюз.
Как сообщалось, президент США Джо Байден признал наличие разногласий с Германией по вопросу строительства газопровода «Северный поток - 2».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 293 / сут.
Умерли
146 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 493 / сут.
- Меркель: ЕС ответит в случае нарушения Россией транзита газа
- В Москве вновь продлен «оранжевый» уровень погодной опасности
- Жертвами крупнейшего наводнения в Бельгии стали 11 человек
- В Кот-д'Ивуаре в автоаварии погибли 23 человека
- Двое мальчиков утонули в камчатской реке
- Россия создаст за 6,6 млрд рублей аналог телескопа «Хаббл»
- Эксперт рассказал о мошенничестве со «школьными» выплатами
- В Германии после наводнения пропали 1,3 тыс. человек
- Врач: жара влияет на рост заболеваемости коронавирусом
- Специалист рассказал, почему нельзя выбрасывать старый смартфон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru