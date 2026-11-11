Девушки с сайта знакомств обманула бизнесмена из Смоленска на 43 млн рублей

В 2021 году злоумышленницы завели на сайте знакомств профиль вымышленной девушки по имени Юлия с чужими фото. Далее вышли на предпринимателя, втерлись в доверие и начали просить деньги.



Они рассказывали выдуманные истории о трудностях. Позже аферистки вовлекли мужчину в фиктивный проект по перепродаже земли в Ставропольском крае. Чтобы все выглядело убедительно, мошенницы устраивали телефонные спектакли — меняли голоса и исполняли роли юристов, чиновников и проверяющих.



Когда появился риск разоблачения, женщины заявили, что Юлия тяжело заболела и ей нужна дорогостоящая операция. Пострадавший перевел 43 млн рублей, ему в том числе пришлось брать в долг у знакомых. Полученные средства осужденные потратили на покупку недвижимости, заграничные поездки и онлайн-казино.



Злоумышленницы проведут в колонии общего режима по шесть лет. Также суд обязал их в полном объеме возместить потерпевшему материальный ущерб.



Недавно рассказывали о москвиче, который отдал аферистам 225 млн рублей.

