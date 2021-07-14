Деньги в трубу. Москва пообещала заплатить Киеву за непрокачанный газ

«Газовый» вопрос предложил поднять на будущей встрече лидеров «нормандской четверки» президент Украины Владимир Зеленский, предложив обсудить функционирование газопровода «Северный поток – 2», но Путин выступил против переговоров такого рода.

«”Нормандский” формат, другие форматы подобного рода - это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как «Северный поток», «Северный поток – 2», либо транзит нашего газа через территорию Украины», - считает Путин.

Нынешние условия контракта о транзите российского газа через Украину очень жесткие, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков.

«Там берется 40 миллиардов кубов в год, делится на 365 дней, и получается, что ты должен прокачать 109 миллионов кубов в сутки. Если «Газпром» их не прокачал, он все равно должен их оплатить, как будто он их прокачал. Это очень жесткое условие «качай или плати». Например, прошлым летом «Газпром» не прокачивал этот объем, но все равно оплачивал. А зимой наоборот, спрос в Европе больше, ты должен качать больше, но все, что выше 109 миллионов кубов, ты должен оплачивать по повышенному тарифу. Так что качать газ через Украину очень не выгодно, потому что даже обычный тариф очень высокий», - объяснил специалист.

Юшков считает, что такие контракты «Газпром» больше подписывать не будет.

«Скорее всего, к концу 2024 года Украине будет предложено перейти на общеевропейскую систему контрактования транзитных мощностей. При этом Украина может сохранить объем транзита примерно 10 миллиардов кубов в год, если предложит очень хорошие условия. Но ни о каких долгосрочных контрактах на 10, 15 и даже на 5 лет никто не говорит. Тут могут быть квартальные контракты по факту: если нужно качать – будем качать и оплачивать, нет – так нет. Сейчас Россия с Украиной работают на таких условиях по нефти, и эта тема абсолютно деполитизирована», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

При этом немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поприветствовал решение отказаться в будущем от прежних объемов транзита газа через Украину в пользу нового газопровода «Северный поток – 2».