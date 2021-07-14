Деньги в трубу. Москва пообещала заплатить Киеву за непрокачанный газ
Путин подтвердил, что Москва выполнит условия контракта, подписанного «Газпромом» в 2020 году. Эксперты называют его условия «жесткими» и «очень невыгодными».
Президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия будет соблюдать договоренности по транзиту газа через Украину. Договор о прокачке голубого топлива будет действовать до 2024 года. В соответствии с ним Россия обязана платить за транзит в полном объеме, даже в том случае, если физическая прокачка окажется меньше.
«Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта и, безусловно, будет полностью их выполнять», - заявил Путин на пресс-конференции.
«Газовый» вопрос предложил поднять на будущей встрече лидеров «нормандской четверки» президент Украины Владимир Зеленский, предложив обсудить функционирование газопровода «Северный поток – 2», но Путин выступил против переговоров такого рода.
«”Нормандский” формат, другие форматы подобного рода - это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как «Северный поток», «Северный поток – 2», либо транзит нашего газа через территорию Украины», - считает Путин.
Нынешние условия контракта о транзите российского газа через Украину очень жесткие, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков.
«Там берется 40 миллиардов кубов в год, делится на 365 дней, и получается, что ты должен прокачать 109 миллионов кубов в сутки. Если «Газпром» их не прокачал, он все равно должен их оплатить, как будто он их прокачал. Это очень жесткое условие «качай или плати». Например, прошлым летом «Газпром» не прокачивал этот объем, но все равно оплачивал. А зимой наоборот, спрос в Европе больше, ты должен качать больше, но все, что выше 109 миллионов кубов, ты должен оплачивать по повышенному тарифу. Так что качать газ через Украину очень не выгодно, потому что даже обычный тариф очень высокий», - объяснил специалист.
Юшков считает, что такие контракты «Газпром» больше подписывать не будет.
«Скорее всего, к концу 2024 года Украине будет предложено перейти на общеевропейскую систему контрактования транзитных мощностей. При этом Украина может сохранить объем транзита примерно 10 миллиардов кубов в год, если предложит очень хорошие условия. Но ни о каких долгосрочных контрактах на 10, 15 и даже на 5 лет никто не говорит. Тут могут быть квартальные контракты по факту: если нужно качать – будем качать и оплачивать, нет – так нет. Сейчас Россия с Украиной работают на таких условиях по нефти, и эта тема абсолютно деполитизирована», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поприветствовал решение отказаться в будущем от прежних объемов транзита газа через Украину в пользу нового газопровода «Северный поток – 2».
«Трубы, которые идут через Украину, морально устарели, внутри Европы газ уже не производится, его нужно закупать извне. Поэтому «Северный поток – 2» как инфраструктурный проект имеет свое большое историческое значение, как и «Северный поток – 1», и «Турецкий поток». Люди не выбрасывают просто так деньги, чтобы что-то там делать, это все рассчитано, что Европа будет нуждаться в новых больших количествах газа. Да, будет конкуренция с американским сжиженным газом, но здесь тоже все не так страшно. Главная проблема это Украина, которая хочет зарабатывать на транзите деньги. А за Украиной стоят американцы и очень большая часть европейцев, которые считают, что нужно защищать Украину», - объяснил он.
О продлении транзита российского газа через украинскую территорию Москва и Киев договорились в декабре 2019 года. Соглашение действует на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации.
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