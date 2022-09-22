Вучич рассказал, блефует ли Путин, говоря о защите РФ от угроз ядерным оружием

Российский президент Владимир Путин не блефует, говоря о защите РФ всеми средствами в случае угроз применения против нее ядерного оружия, заявил в эфире телеканала Newsmax президент Сербии Александр Вучич.

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Журналисты его спросили, считает ли он блефом заявления Путина о готовности применить все средства поражения для защиты России от ядерной угрозы со стороны Запада и Североатлантического альянса. «Так как я встречался с президентом Путиным много раз, я не думаю, что он блефует», – ответил сербский лидер.

Ранее Путин предупредил страны, ведущие ядерный шантаж против России, что роза ветров может развернуться в их сторону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Ядерное ОружиеВладимир ПутинСербия
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