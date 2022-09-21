Байден обвинил Путина в ядерных угрозах

Байден прокомментировал слова Владимира Путина о том, что Россия готова прибегнуть к любым средствам для защиты своего народа и территории. Президент США подчеркнул, что его российский коллега выступил с откровенными угрозами применения ядерного оружия и безрассудно пренебрег обязанностями режима нераспространения.

Ранее Джо Байден пригрозил России последствиями, если страна применит на Украине тактическое ядерное или химическое оружие. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

