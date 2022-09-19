Германия поставит Украине две РСЗО Mars II и 50 бронемашин

Минобороны ФРГ в своих соцсетях заявило, что Германия продолжает поддерживать Украину.

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В сообщении говорится, что в рамках этой поддержки Киев получит реактивные системы залпового огня (РСЗО) и бронемашины, также украинские военные пройдут в Германии обучение.

«Мы выполняем свои обещания! На Украину поставят ещё две установки РСЗО Mars II, а также 50 бронемашин Dingo», - уточнили в ведомстве.

Ранее военнослужащие Росгвардии обнаружили в Луганской народной республике (ЛНР) тайник с оружием иностранного производства и другим вооружением украинских военных, пишут «Известия».

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