Путин заявил, что Россия ответит на угрозы НАТО применить ядерное оружие
Президент Владимир Путин в своем обращении к нации заявил, что Россия будет задействовать все имеющиеся средства, если ее территориальной целостности будет грозить опасность.
«Это не блеф», - сказал Путин.
Россия будет готова применить и ядерное оружие. Он это заявил в контексте угроз стран НАТО, которые грозят применить против России ядерное оружие.
«При угрозе территориальной целостности России, для защиты нашего народа мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства», - отметил Путин.
21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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