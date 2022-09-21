Путин заявил, что Россия ответит на угрозы НАТО применить ядерное оружие

Президент Владимир Путин в своем обращении к нации заявил, что Россия будет задействовать все имеющиеся средства, если ее территориальной целостности будет грозить опасность.

«Это не блеф», - сказал Путин.

Россия будет готова применить и ядерное оружие. Он это заявил в контексте угроз стран НАТО, которые грозят применить против России ядерное оружие.

«При угрозе территориальной целостности России, для защиты нашего народа мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства», - отметил Путин.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Ядерное ОружиеБезопасностьВладимир ПутинНАТОРоссия
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