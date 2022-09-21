Боррель: ЕС не будет участвовать в конфликте на Украине

Военная операция России на территории Украины длится уже почти семь месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

Ранее китайское издание China Daily сообщалось, что Европейский союз окажется в самом большом проигрыше, независимо от течения конфликта вкруг Украины.

