«Обстрелы - не угроза России»: Военный аналитик о поводах для применения ядерного оружия
Обстрелы приграничных территорий — не угроза существования России, равно как и наступление ВСУ на Россию, сказал НСН военный аналитик Владимир Козин.
Ситуация применения ядерного оружия сегодня выглядит вполне реальной, так как НАТО допускает гораздо больше поводов для ядерного удара, чем Россия. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил ведущий эксперт центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин.
Ранее Владимир Путин пригрозил использовать ядерное оружие в случае угрозы территориальной целостности. Козин подтвердил, что Россия может применить ядерное оружие в качестве на удар со стороны стран НАТО.
«Россия неоднократно заявляла, что не будет применять ядерное оружие из-за Украины. Достаточно вполне обычных видов вооружений, большой дальности, высокоточных, гиперзвуковых и так далее, которые помогают решать задачи без ядерных вооружений. Однако нами могут быть приняты ответные меры согласно действующей военной доктрине», — заявил военный эксперт.
Также собеседник НСН указал, что можно назвать угрозой территориальной целостности России.
«Обстрелы приграничных территорий — не угроза существования России, равно как и наступление ВСУ на Россию. Угрозой является применение ядерного оружия. В ядерных доктринах США, Великобритании и Франции имеется конкретная формулировка о применении ядерного оружия в первом ударе. Они отказываются взять обязательство о ненападении первыми, причём, например, американцы не уточняют, какой вид ядерного оружия они готовы пустить в действие, — стратегическое или тактическое. Россия и Китай — главные цели для натовского ядерного оружия», — отметил Козин.
Эксперт заявил, что Россия исходит из того, что тактическое оружие США размещено во всех государствах-членах НАТО, граничащих с Россией.
«Американцы имеют тактические ядерные средства передового базирования на территории государств Балтии, Польши, Румынии и Болгарии. Наши инспекторы не могут удостовериться, так это или нет, поэтому исходим из того, что тактическое ядерное оружие США размещает во всех шести натовских государствах у наших границ. Ситуацию применения ядерного оружия считаю реальной, учитывая, что действующая ядерная доктрина США имеет четырнадцать оснований для применения ядерных средств, у нас же таких поводов всего два», — заключил аналитик.
Ранее политики, бизнесмены и военные эксперты предупредили об опасности угрозы ядерного оружия.
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