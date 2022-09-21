«Обстрелы - не угроза России»: Военный аналитик о поводах для применения ядерного оружия

Ситуация применения ядерного оружия сегодня выглядит вполне реальной, так как НАТО допускает гораздо больше поводов для ядерного удара, чем Россия. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил ведущий эксперт центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин.

Ранее Владимир Путин пригрозил использовать ядерное оружие в случае угрозы территориальной целостности. Козин подтвердил, что Россия может применить ядерное оружие в качестве на удар со стороны стран НАТО.

«Россия неоднократно заявляла, что не будет применять ядерное оружие из-за Украины. Достаточно вполне обычных видов вооружений, большой дальности, высокоточных, гиперзвуковых и так далее, которые помогают решать задачи без ядерных вооружений. Однако нами могут быть приняты ответные меры согласно действующей военной доктрине», — заявил военный эксперт.

Также собеседник НСН указал, что можно назвать угрозой территориальной целостности России.

«Обстрелы приграничных территорий — не угроза существования России, равно как и наступление ВСУ на Россию. Угрозой является применение ядерного оружия. В ядерных доктринах США, Великобритании и Франции имеется конкретная формулировка о применении ядерного оружия в первом ударе. Они отказываются взять обязательство о ненападении первыми, причём, например, американцы не уточняют, какой вид ядерного оружия они готовы пустить в действие, — стратегическое или тактическое. Россия и Китай — главные цели для натовского ядерного оружия», — отметил Козин.

Эксперт заявил, что Россия исходит из того, что тактическое оружие США размещено во всех государствах-членах НАТО, граничащих с Россией.

«Американцы имеют тактические ядерные средства передового базирования на территории государств Балтии, Польши, Румынии и Болгарии. Наши инспекторы не могут удостовериться, так это или нет, поэтому исходим из того, что тактическое ядерное оружие США размещает во всех шести натовских государствах у наших границ. Ситуацию применения ядерного оружия считаю реальной, учитывая, что действующая ядерная доктрина США имеет четырнадцать оснований для применения ядерных средств, у нас же таких поводов всего два», — заключил аналитик.

Ранее политики, бизнесмены и военные эксперты предупредили об опасности угрозы ядерного оружия.

