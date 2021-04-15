«Наворотили». США ввели санкции после звонка Байдена Путину
Вашингтон расширил ограничения против России из-за Крыма, Афганистана и кибератаки на американские госучреждения. Российские ведомства уже готовят «взаимный ответ».
Белый дом расширил санкции против России, указ подписал президент США Джо Байден. Ограничения включают в себя запрет на приобретение российских государственных облигаций, санкции против конкретных физических и юридических лиц. Кроме того, решено выслать десять российских дипломатов в Вашингтоне, так как в состав персонала входят представители российских спецслужб, а также ввести санкции против шести российских технологических компаний.
Байден объяснил, что новые ограничения вызваны «чрезвычайной угрозой», исходящей из Москвы. Он назвал внешнеполитическую деятельность правительства России «вредоносной». По его словам, Кремль пытается «подорвать проведение свободных и справедливых демократических институтов в США и странах-союзниках».
После такого недружественного шага, представитель администрации Белого дома поспешил отметить, что США не хотят дальнейшего ухудшения отношений с Россией и надеются его избежать, однако намерены защищать свои национальные интересы. Он добавил, что санкции скажутся на росте ВВП России, инфляции, рынке в целом, а также могут вынудить Россию тратить свои золотовалютные резервы. США готовы вводить дальнейшие существенные долгосрочные санкции в случае сохранения политического курса России.
Ответ Кремля не заставил долго ждать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает «санкционные устремления» США, считает их незаконными и ответит на них «по принципу взаимности», чтобы лучше обеспечить свои интересы. Он добавил, что новые санкции однозначно не поспособствуют встрече Путина с Байденом.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отрапортовала, что что эксперты уже занимаются подготовкой ответа Вашингтону, и Москва в ближайшее время оповестит о нем.
«Что касается тех сигналов, которые должны были пройти, честно говоря, такое ощущение, что с американской стороны он прошел куда-то не туда, судя по тому, что они сегодня наворотили», - ответила Захарова на вопрос о поручениях, которые ведомства получили по итогам разговора Путина и Байдена.
Захарова заявила, что Вашингтон с помощью санкций просто пытается разрушить отношения с Москвой. Между тем, посол США в России Джон Салливан уже вызван в МИД.
Введение санкций против госдолга, как правило, негативно влияет на экономику. Вот уже и Банк России с Минфином сообщили, что отслеживает ситуацию на финансовых рынках и «при необходимости готов задействовать имеющиеся в его распоряжении инструменты в целях сохранения финансовой стабильности».
В министерстве отметили, что для укрепления стабильности на российском долговом рынке решения о проведении аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) «в ближайшие недели будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры». Для минимизации рисков вынужденных продаж гособлигаций иностранными инвесторами после 14 июня будет производиться эмиссия их новых выпусков с прекращением доразмещений ОФЗ, выпуски которых были зарегистрированы до этой даты.
У российских политиков новые санкции вызвали возмущение. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал их бессмысленными. «Если чем-то они и отличаются от предыдущих антироссийских акций США, так это моментом их введения. Они появились всего спустя два дня после обнадеживающего разговора двух президентов», - написал он в Facebook.
В Крыму же новые ограничения восприняли с иронией. Глава региона Сергей Аксенов назвал введение США новых санкций против России обычной историей.
«У меня сегодня к коллегам, которые не в санкционном списке, возникают вопросы: как вы его миновали, на какую разведку вы работаете?» - пошутил он.
После введения новых санкций США в отношении России рубль начал снижаться. По данным Московской биржи, до объявления об указе президента США доллар стоил 76,86 рубля, евро - 92,07 рубля. После заявления Белого дома американская валюта подорожала на 44 копейки - до 77,3 рубля, то есть на 1,8% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро, в свою очередь, вырос на 43 копейки - до 92,5 рубля, или на 1,72%.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Борис Хейфец в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" рассказал, до чего американские санкции доведут национальную валюту.
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