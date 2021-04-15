«Наворотили». США ввели санкции после звонка Байдена Путину

После такого недружественного шага, представитель администрации Белого дома поспешил отметить, что США не хотят дальнейшего ухудшения отношений с Россией и надеются его избежать, однако намерены защищать свои национальные интересы. Он добавил, что санкции скажутся на росте ВВП России, инфляции, рынке в целом, а также могут вынудить Россию тратить свои золотовалютные резервы. США готовы вводить дальнейшие существенные долгосрочные санкции в случае сохранения политического курса России.

Ответ Кремля не заставил долго ждать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает «санкционные устремления» США, считает их незаконными и ответит на них «по принципу взаимности», чтобы лучше обеспечить свои интересы. Он добавил, что новые санкции однозначно не поспособствуют встрече Путина с Байденом.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отрапортовала, что что эксперты уже занимаются подготовкой ответа Вашингтону, и Москва в ближайшее время оповестит о нем.

«Что касается тех сигналов, которые должны были пройти, честно говоря, такое ощущение, что с американской стороны он прошел куда-то не туда, судя по тому, что они сегодня наворотили», - ответила Захарова на вопрос о поручениях, которые ведомства получили по итогам разговора Путина и Байдена.