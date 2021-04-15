«Спекулятивный всплеск». Новые санкции США ослабят «бедный» рубль
Профессор Финансового университета при правительстве России Борис Хейфец рассказал НСН, до чего американские санкции доведут национальную валюту.
Новые санкции США, о которых собирается объявить администрация президента Джо Байдена, будут направлены против суверенного долга России. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники. Сообщается, что власти намерены расширить ограничения для американцев на проведение операций с российским госдолгом. Финансовые учреждения США не смогут покупать гособлигации у ЦБ, Минфина и Фонда национального благосостояния после 14 июня. The New York Times подчёркивает, что официально о новых рестрикциях США могут объявить уже в четверг, 15 апреля.
Профессор Финансового университета при правительстве России Борис Хейфец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал готовящиеся санкции США серьёзным событием для рубля.
«Это серьёзное заявление, и оно, безусловно, скажется на валютном рынке – в сторону ослабления рубля. И, может быть, в сторону роста доходности, то есть, обслуживание государственного долга будет стоить больше. Уже сейчас, по некоторым выпускам, Минфин сталкивался со сложностями в размещении рублёвого внешнего долга на аукционах. И в последнее время мы видим снижение доли нерезидентов. На рынке госдолга в своё время – ещё, наверное, год назад – их было около 30%, а сейчас меньше 20%», - отметил собеседник НСН.
Также Борис Хейфец рассказал и о возможном серьёзном напряжении, которое почувствует и промышленность, и производство.
«Это, конечно, вызывает определенную озабоченность, потому что сдержать рост цен будет сложно. Но сейчас, в принципе, благоприятный факт: пока цены на наши экспортные ресурсы держатся на приличном уровне. Может быть, надо будет не так уж много печатать денег и выпускать облигаций», - сообщил эксперт.
Оценивая перспективы падения курса рубля, Борис Хейфец подчеркнул, что прогнозы очень разные.
«Но я не допускаю (курса – прим. НСН) сто рублей за доллар. Если я назову 80 (рублей за доллар – прим. НСН), а он будет после введения санкций 85 рублей – это будет не серьёзно. Но этот всплеск будет спекулятивным. Если введут санкции, усилятся распродажи долговых обязательств, которые есть на руках, прежде всего, у нерезидентов. Кстати, и у резидентов тоже. И они будут перекладываться в валюту, и это тоже вызовет рост. Пока это спекулятивные ожидания, и сложно сказать, до какой планки они доведут наш бедный рубль», - заявил экономист.
Профессор Финансового университета при правительстве России, рассуждая о том, как можно минимизировать риски, заявил, что было бы целесообразно подумать о повышении ключевой ставки ЦБ.
Напомним, ранее Bloomberg и Reuters сообщали, что ограничительные меры США будут введены в ответ на предполагаемые «неправомерные действия» со стороны России, в том числе кибератаки на правительственные сети через программное обеспечение компании SolarWinds и попытки вмешательства в американские выборы.
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