«Спекулятивный всплеск». Новые санкции США ослабят «бедный» рубль

Новые санкции США, о которых собирается объявить администрация президента Джо Байдена, будут направлены против суверенного долга России. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники. Сообщается, что власти намерены расширить ограничения для американцев на проведение операций с российским госдолгом. Финансовые учреждения США не смогут покупать гособлигации у ЦБ, Минфина и Фонда национального благосостояния после 14 июня. The New York Times подчёркивает, что официально о новых рестрикциях США могут объявить уже в четверг, 15 апреля.