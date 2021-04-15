«Спекулятивный всплеск». Новые санкции США ослабят «бедный» рубль

Профессор Финансового университета при правительстве России Борис Хейфец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал готовящиеся санкции США серьёзным событием для рубля.

«Это серьёзное заявление, и оно, безусловно, скажется на валютном рынке – в сторону ослабления рубля. И, может быть, в сторону роста доходности, то есть, обслуживание государственного долга будет стоить больше. Уже сейчас, по некоторым выпускам, Минфин сталкивался со сложностями в размещении рублёвого внешнего долга на аукционах. И в последнее время мы видим снижение доли нерезидентов. На рынке госдолга в своё время – ещё, наверное, год назад – их было около 30%, а сейчас меньше 20%», - отметил собеседник НСН.

Также Борис Хейфец рассказал и о возможном серьёзном напряжении, которое почувствует и промышленность, и производство.

«Это, конечно, вызывает определенную озабоченность, потому что сдержать рост цен будет сложно. Но сейчас, в принципе, благоприятный факт: пока цены на наши экспортные ресурсы держатся на приличном уровне. Может быть, надо будет не так уж много печатать денег и выпускать облигаций», - сообщил эксперт.

Оценивая перспективы падения курса рубля, Борис Хейфец подчеркнул, что прогнозы очень разные.

«Но я не допускаю (курса – прим. НСН) сто рублей за доллар. Если я назову 80 (рублей за доллар – прим. НСН), а он будет после введения санкций 85 рублей – это будет не серьёзно. Но этот всплеск будет спекулятивным. Если введут санкции, усилятся распродажи долговых обязательств, которые есть на руках, прежде всего, у нерезидентов. Кстати, и у резидентов тоже. И они будут перекладываться в валюту, и это тоже вызовет рост. Пока это спекулятивные ожидания, и сложно сказать, до какой планки они доведут наш бедный рубль», - заявил экономист.