Президент США подписал указ о новых санкциях против России

Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против России, согласно которому из страны высылаются десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, в том числе представители российских спецслужб, сообщает пресс-служба Белого дома.

В сообщении говорится, что новые санкции США призваны продемонстрировать решимость администрации Байдена отреагировать на «вредную внешнюю деятельность России».

Подписанный американским лидером документ запрещает финансовым учреждениям США участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Центробанком РФ, ФНБ РФ или Минфином РФ, а также предоставлять указанным ведомствам ссуды в любой валюте.

В указе говорится, что данная мера даёт правительству США право, в случае необходимости, расширять санкции в отношении суверенного долга России .

Кроме того, в чёрный список попали шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку российским киберспецслужбам. При этом США официально обвинили Службу внешней разведки России (СВР) в масштабном кибершпионаже с использованием платформы SolarWinds Orion и других информационных технологий.

Также были наложены санкции на 32 юридических и физических лица, которые, по мнению администрации Байдена, были привлечены российскими властями для попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают и считают незаконными любые санкции, передаёт RT. Комментируя сообщения СМИ о возможных санкциях США против российского суверенного долга, он отметил, что данная информация, скорее всего, является «каким-то сливом».

