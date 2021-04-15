СВР назвала бредом обвинения в свой адрес от Белого дома
Обвинения в адрес Службы внешней разведки России (СВР) в причастности к кибератаке, озвученное США, являются бредом, сообщает пресс-бюро СВР.
В СВР отметили, что «читать бред - занятие малоинтересное».
Ранее президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций в отношении России, которые касаются, в том числе, шести российских технологических компаний, оказывающих поддержку российским киберспецслужбам.
В заявлении Белого дома, помимо прочего, СВР официально обвинили в масштабном кибершпионаже с использованием платформы SolarWinds и других информационных технологий.
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