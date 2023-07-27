Наступление, наркотики и «торпеда»: Журналист Херш разоблачил США и Украину

Журналист поинтересовался у собеседника, не задумывались ли в администрации перед атакой о возможности ответа со стороны России. Тот ответил, что они «так далеко не думают».

«Наша национальная стратегия заключается в том, что (президент Украины Владимир – ред. НСН) Зеленский может делать все, что хочет. Нет никакого присмотра взрослых», — заключил чиновник.

За этим заявлением уже последовала реакция из Совета Федерации РФ. Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в интервью НСН заявил, что Зеленский лишь «марионетка». Он отметил, что США проводят политику сдерживания России, используя для этого все способы, в том числе Украину.

«У нас никто не сомневается, что США там задействованы полностью. Другое дело, отдавались ли эти команды детально из Белого дома или это делали люди, которых для такого рода целей Белый дом нанял. Это не для того, чтобы позволять Зеленскому делать все, что он хочет… А для того, чтобы сдерживать нас максимально широко и по всем направлениям. Зеленский просто марионетка. Американцы с 2017 года в соответствии со своим законом сдерживают РФ всеми имеющимися возможностями. Сейчас они пошли во все тяжкие, используя для этого киевский режим», - сказал Климов.

ЗЕРНОВАЯ СДЕЛКА, НАРКОТИКИ И НАСТУП ВСУ

В своей статье Херш рассказал и о подробностях реализации «зерновой сделки». Со ссылкой на чиновника США он сообщил, что Украина использовала зерновую сделку, чтобы вывозить через Одессу наркотики и нефть.

«Экспорт из Одессы включал нелегальные товары, такие как наркотики и нефть, которую Украина получала от России», - приводит Херш слова чиновника.

Кроме того, журналист сообщил, что в США и на Украине отказались от прогнозов по контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам чиновника, которые приводит журналист, военные отказались от прогнозов, потому что баланс сил полностью на стороне России.