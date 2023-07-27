Херш заявил о признании США и Украиной преимуществ России в зоне спецоперации

Американские и украинские военные воздерживаются от прогнозов по контрнаступлению ВСУ, поскольку признают преимущество России. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на неназванного чиновника из США.

Херш: большинство стран поддерживают спецоперацию

По словам собеседника журналиста, у украинского лидера Владимира Зеленского нет плана действий, ему остается только держаться.

Также, отметил Херш, среди американских разведчиков есть те, кого взволновала возможная реакция российского президента Владимира Путина на атаки дронов ВСУ в Москве. Его собеседник задался вопросом, будет ли Киев следующим.

Ранее Херш заявил, что администрация президента США Джо Байдена играла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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