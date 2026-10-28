РСПП планирует обратиться за временным снятием санкций США

Российский союз промышленников и предпринимателей намерен обратиться за по меньшей мере временным снятием санкций США. Об этом сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, глава РСПП Александр Шохин.

По его словам, сегодня он заявил коллегам о необходимости подать запрос на выдачу лицензии, «как минимум временного снятия санкций с РСПП».

«Если это будет сделано - это хороший знак будет, что дизельная сделка не останется единственным позитивом в наших отношениях в ближайшее время», - цитирует Шохина ТАСС.

Глава РСПП также указал, что для участия делегации союза в саммите Группы двадцати необходимо хотя бы приостановить рестрикции.

Между тем СМИ сообщили, что США рассматривают возможность снять санкции с Российского фонда прямых инвестиций под руководством Кирилла Дмитриева.

