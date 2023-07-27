NYT сообщила о начале основной фазы контрнаступления ВСУ

«Украина начала основной удар своего контрнаступления, бросив в бой тысячи военнослужащих, находящихся в резерве», — отмечается в материале.

Газета указывает, что многие из военных прошли подготовку на Западе. Командование ВСУ анонсировало основной прорыв в южной части Запорожской области, пишет «Свободная пресса». Если ВСУ прорвут оборону армии России, они смогут двигаться на Токмак и Мелитополь, отмечает телеканал «360».

По данным собеседников издания, в случае успеха новая операция ВСУ продлится от одной до трех недель.

