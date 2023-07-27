NYT сообщила о начале основной фазы контрнаступления ВСУ
Украинские войска начали основную фазу контрнаступления. Об этом пишет New York Times со ссылкой на представителей Пентагона.
«Украина начала основной удар своего контрнаступления, бросив в бой тысячи военнослужащих, находящихся в резерве», — отмечается в материале.
Газета указывает, что многие из военных прошли подготовку на Западе. Командование ВСУ анонсировало основной прорыв в южной части Запорожской области, пишет «Свободная пресса». Если ВСУ прорвут оборону армии России, они смогут двигаться на Токмак и Мелитополь, отмечает телеканал «360».
По данным собеседников издания, в случае успеха новая операция ВСУ продлится от одной до трех недель.
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