NYT сообщила о начале основной фазы контрнаступления ВСУ

Украинские войска начали основную фазу контрнаступления. Об этом пишет New York Times со ссылкой на представителей Пентагона.

Эксперт назвал ключевую угрозу для ВСУ при контрнаступлении

«Украина начала основной удар своего контрнаступления, бросив в бой тысячи военнослужащих, находящихся в резерве», — отмечается в материале.

Газета указывает, что многие из военных прошли подготовку на Западе. Командование ВСУ анонсировало основной прорыв в южной части Запорожской области, пишет «Свободная пресса». Если ВСУ прорвут оборону армии России, они смогут двигаться на Токмак и Мелитополь, отмечает телеканал «360».

По данным собеседников издания, в случае успеха новая операция ВСУ продлится от одной до трех недель.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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