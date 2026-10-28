Армия России освободила два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях
28 октября 202612:23
Юлия Савченко
Вооруженные силы России взяли под контроль два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, освобождено село Бариловка в Сумской области. Контроль над территорией установила группировка войск «Север», пишет RT.
Кроме того, подразделения группировки освободили населенный пункт Алисовка под Харьковом.
Ранее армия России взяла под контроль село Общее в Запорожской области.
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