Армия России освободила два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях

Вооруженные силы России взяли под контроль два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщает Минобороны.

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Как отметили в ведомстве, освобождено село Бариловка в Сумской области. Контроль над территорией установила группировка войск «Север», пишет RT.

Кроме того, подразделения группировки освободили населенный пункт Алисовка под Харьковом.

Ранее армия России взяла под контроль село Общее в Запорожской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

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