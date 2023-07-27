Херш заявил, что администрация Байдена причастна к обеим атакам на Крымский мост

Он сослался на американского чиновника и рассказал, что ночью 17 июля для атаки был использован дрон с дистанционным управлением, который «был наполовину погружен в воду, как торпеда».

«Конечно, это были наши технологии», — процитировал Херш слова источника.

Ранее 17 июля два украинских морских беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли двое человек. Повреждена автодорожная часть. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее очередным терактом Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

