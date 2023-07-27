Херш заявил, что в рамках зерновой сделки Украина перевозила наркотики
27 июля 202316:51
Украина вывозила в рамках зерновой сделки нелегальные товары. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на неназванного чиновника США.
Лауреат Пулитцеровской премии отметил, что из Одессы вывозились, в том числе, «наркотики, а также нефть».
Журналист добавил, что речь идёт о нефти, которую Украина получала от России.
Ранее в ФСБ заявили, что в сухогрузе, направлявшемся из Турции в Ростов-на-Дону для перевозки зерна, были обнаружены следы взрывчатки обнаружили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru