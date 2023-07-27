Херш заявил, что в рамках зерновой сделки Украина перевозила наркотики

Лауреат Пулитцеровской премии отметил, что из Одессы вывозились, в том числе, «наркотики, а также нефть».

Журналист добавил, что речь идёт о нефти, которую Украина получала от России.

Ранее в ФСБ заявили, что в сухогрузе, направлявшемся из Турции в Ростов-на-Дону для перевозки зерна, были обнаружены следы взрывчатки обнаружили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».