СБУ признала причастность Украины к атаке на Крымский мост осенью 2022 года

«Много разных специальных операций. Про часть из них мы сможем говорить после победы, про отдельные из них мы вообще не будем говорить… Это одна из наших реализаций, а именно: разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года», — заявил Малюк.

Накануне российские следователи заочно обвинили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в совершении преступлений по четырем статьям УК РФ — 205.4 («Создание террористического сообщества»), 205 («Теракт»), 222 и 222.1 («Незаконный оборот огнестрельного оружия и взрывчатых веществ»).

Ранее Басманный районный суд российской столицы принял решение о заочном аресте основателя так называемого «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина по обвинению в организации нападения на село в Брянской области в марте текущего года, а также в покушении на предпринимателя Константина Малофеева. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

