СБУ признала причастность Украины к атаке на Крымский мост осенью 2022 года
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что теракт на Крымском мосту в 2022 году является результатом украинской «спецоперации», сообщает «РБК-Украина».
«Много разных специальных операций. Про часть из них мы сможем говорить после победы, про отдельные из них мы вообще не будем говорить… Это одна из наших реализаций, а именно: разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года», — заявил Малюк.
Накануне российские следователи заочно обвинили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в совершении преступлений по четырем статьям УК РФ — 205.4 («Создание террористического сообщества»), 205 («Теракт»), 222 и 222.1 («Незаконный оборот огнестрельного оружия и взрывчатых веществ»).
Ранее Басманный районный суд российской столицы принял решение о заочном аресте основателя так называемого «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина по обвинению в организации нападения на село в Брянской области в марте текущего года, а также в покушении на предпринимателя Константина Малофеева. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru