Россиян предупредили о последствиях траты денег, которые поступили от незнакомца
Гражданам России не следует использовать деньги, которые вдруг поступили на банковскую карту от неизвестного отправителя, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.
Там указали, что подобные действия могут быть расценены как неосновательное обогащение. При получении перевода от незнакомца необходимо убедиться, что средства действительно зачислены на счет. После поступления неизвестного перевода правоохранители советуют сразу обратиться в банк и сообщить обстоятельства операции: сумму, дату зачисления, сведения об отправителе и последние цифры карты.
После этого финансовая организация самостоятельно свяжется с банком отправителя и организует возврат средств. Также рекомендуется сохранить переписку с неизвестным отправителем и банком.
Ранее мошенники начали использовать схему «обратного перевода» - переводить деньги на карты россиян и обращаться к ним через мессенджеры с просьбой вернуть средства на определенный счет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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