СМИ: Новороссийск атакуют БПЛА и БЭК, есть повреждения

Шесть жилых домов повреждены в Новороссийске в результате атаки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, сообщает Telegram-канал Mash.

В ООН после налета на Геленджик призвали защитить мирных жителей

По предварительным данным, есть пострадавшие. Также повреждены коммерческое здание и стройплощадка. В районе набережной перекрыли дорогу. Атака беспилотников продолжается.

Ранеее стало известно, что в Новороссийске перекрыто движение в сторону Геленджика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиВСУАтакаНовороссийск

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