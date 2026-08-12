СМИ: Новороссийск атакуют БПЛА и БЭК, есть повреждения
12 августа 202603:24
Денис Постольский
Шесть жилых домов повреждены в Новороссийске в результате атаки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, есть пострадавшие. Также повреждены коммерческое здание и стройплощадка. В районе набережной перекрыли дорогу. Атака беспилотников продолжается.
Ранеее стало известно, что в Новороссийске перекрыто движение в сторону Геленджика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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