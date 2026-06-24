Трамп заявил, что Иран у него «на крючке»

Иран «на крючке» у президента США Дональда Трампа. Об этом написал сам глава Белого дома в соцсети Truth Social.

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По словам политика, республика «на последнем издыхании», готова на любые уступки и впервые за десятилетия испытывает «чертовски огромное уважение» к США и лидеру страны.

При этом Трамп оценил принятие американским сенатом резолюции с призывом к президенту США прекратить военные действия против Ирана. Как отметил политик, законодатели своим «бессмысленным голосованием по закону о военных полномочиях» дают понять «главному спонсору терроризма в мире», что Вашингтону не нравятся шаги Трампа в отношении Тегерана. Однако американский лидер намерен выполнить поставленные цели.

Ранее Трамп заявил, что размораживаемые активы Ирана направят на приобретение продовольствия исключительно у американских фермеров.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАИранДональд Трамп

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