Трамп заявил, что Иран у него «на крючке»

По словам политика, республика «на последнем издыхании», готова на любые уступки и впервые за десятилетия испытывает «чертовски огромное уважение» к США и лидеру страны.

При этом Трамп оценил принятие американским сенатом резолюции с призывом к президенту США прекратить военные действия против Ирана. Как отметил политик, законодатели своим «бессмысленным голосованием по закону о военных полномочиях» дают понять «главному спонсору терроризма в мире», что Вашингтону не нравятся шаги Трампа в отношении Тегерана. Однако американский лидер намерен выполнить поставленные цели.

Ранее Трамп заявил, что размораживаемые активы Ирана направят на приобретение продовольствия исключительно у американских фермеров.

