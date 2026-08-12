Суд восстановил в должности мэра Уфы, несмотря на уголовное дело
Верховный суд Башкирии восстановил в должности главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева с 15 июля, сообщает РБК.
Решение принято 11 августа на закрытом заседании. Чиновника отпустили из-под стражи. Меру пресечения ему сначала смягчили до домашнего ареста, а с 3 июля избрали запрет определенных действий. Вину Мавлиев не признает.
Вернуться к работе Мавлиев пока не сможет, так как в отношении него продолжается расследование по уголовному делу. Действующая мера пресечения запрещает ему исполнять служебные обязанности.
Происходящее может быть связано с продажей участка санатория «Радуга», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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