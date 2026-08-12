РАНХиГС: ЕГЭ не стоит усложнять, несмотря на большое количество стобалльников

Так он отреагировал на инициативу экс-министра образования Андрея Фурсенко о внесении изменения в госэкзамен. По словам эксперта, экзамен должен соответствовать школьной программе и федеральному общеобразовательному стандарту. А чтобы усложнять ЕГЭ, нужно внести изменения в стандарт.

Учитель английского языка и репетитор ЕГЭ Наиль Яруллин заявил, что программа ЕГЭ и так усложняется каждый год, поэтому настоящая проблема заключается не в самом экзамене. По его словам, набрать 90 баллов на ЕГЭ — это сложнейшая работа, а набрать 100 баллов — это уже «лотерея» и большая редкость.

Действующая система привела к тому, что талантливые выпускники со 100 баллами, но без льгот и олимпиадных дипломов, физически не могут пробиться в университеты, заявил депутат Госдумы Владимир Исаков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

