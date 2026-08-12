Россия вошла в топ-3 туристических направлений, обогнав ОАЭ
Россия по результатам первого полугодия вошла тройку направлений по количеству туров, обогнав ОАЭ, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сервис бронирования пакетных туров Onlinetours.
Это произошло впервые за два года. Спрос на поездки внутри страны вырос на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как ОАЭ потеряли почти половину туристов. Количество поездок по РФ в первом полугодии увеличилось на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Средний чек остался прежним – 59 тыс. 600 руб.
Доля России в общем объеме бронирований увеличилась с 9% до 10%. При этом ОАЭ потеряли почти половину туристов: их доля сократилась с 11% до 4%.
По словам экспертов, рост внутреннего туризма связан с тем, что население все чаще выбирает отдых внутри страны как более доступную и предсказуемую альтернативу зарубежным поездкам. При этом стоимость поездок по РФ остается стабильной, что делает их привлекательными для широкой аудитории.
В лидерах отечественных направлений – курорты Краснодарского края, Калининградская область и Санкт-Петербург.
Ранее стало известно, что россияне массово отказываются от турпоездок из-за нехватки денег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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