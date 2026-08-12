Россия вошла в топ-3 туристических направлений, обогнав ОАЭ

Это произошло впервые за два года. Спрос на поездки внутри страны вырос на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как ОАЭ потеряли почти половину туристов. Количество поездок по РФ в первом полугодии увеличилось на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Средний чек остался прежним – 59 тыс. 600 руб.

Доля России в общем объеме бронирований увеличилась с 9% до 10%. При этом ОАЭ потеряли почти половину туристов: их доля сократилась с 11% до 4%.

По словам экспертов, рост внутреннего туризма связан с тем, что население все чаще выбирает отдых внутри страны как более доступную и предсказуемую альтернативу зарубежным поездкам. При этом стоимость поездок по РФ остается стабильной, что делает их привлекательными для широкой аудитории.

В лидерах отечественных направлений – курорты Краснодарского края, Калининградская область и Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, что россияне массово отказываются от турпоездок из-за нехватки денег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

